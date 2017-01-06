ABD'de havalimanında 9 kişi vuruldu

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı’nda bir saldırganın etrafa ateş açtığı ve 1'i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırganın gözaltına alındığı belirtiliyor.
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