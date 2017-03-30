ABD'de katliam gibi kaza

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde bölgesinde bir kilise otobüsü ile kamyonetin çarpıştı. Facia gibi kazada 12 kişi öldü, 3 kişide yaralandı. Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu küçük otobüs yolcularının kilisede dua ettikten sonra evlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.