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ABD'DE PROTESTO GÖSTERİLERİNDE OLAY !

ABD'de protesto gösterilerinde olay !

Donald Trump, ABD başkalığını devralacağı Washington'da protesto gösterileri olaylı geçiyor.

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Donald Trump'ın ABD başkanlığını devralacağı yemin töreninin gerçekleşeceği Washington'daki protesto gösterileri olaylı geçiyor.

AFP, Washington'daki protesto gösterilerinin barışçıl başladığını ancak siyahkapüşonlu gençlerden oluşan bir grubun ortaya çıkmasıyla tansiyonun yükseldiğini bildirdi.

Reuters, Washington'daki Trump karşıtı yürüyüşte, siyah kapüşonlu eylemcilerin çevredeki dükkanların ve araçların camlarını kırdığını belirtti. Eylemcilerin yüzlerinin maskeli olduğu görüldü.

AFP'nin haberine göre, ABD polisi, yemin töreninin gerçekleştirildiği Kongre binasının yakınlarındaki eylemlere katılan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazkullandı.

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