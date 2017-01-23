ABD'DE ŞOKE EDEN AHLAKSIZ TEKLİF İDDİASI

ABD'de şoke eden ahlaksız teklif iddiası

CIA ajanı Soros'un Trump’a çekilmesi için 20 milyar dolar rüşvet teklif ettiğini ileri sürdü.

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Uzun bir dönem ABD İstihbarat Servisi CIA'de çalışan Robert David Steele, ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın geri çekilmesi için George Soros'un 20 milyar dolar rüşvet teklif ettiğini öne sürdü.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre Steele şu ifadeleri kullandı:

"Soros'un protestoculara para verdiği biliniyor. Ayrıca ırkçılığın ortaya çıkması için polislerin öldürülmesi olaylarına da finansal destek sağladığını düşünüyorum.

Kennedy suikastını ABD hükümeti düzenlemişti. FBI, CIA ve diğer gizli servisler işbirliği yapmıştı. Trump bunu bildiği için kendi koruma ekibini Washington'a getirdi.

CIA'nın şimdi suikasta katılacağını düşünmüyorum. Fakat Trump, Rosthschild'e çalışan Soros'un 20 milyar dolarlık rüşvet teklifini kabul etmezse sorun yaşayabilir."

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