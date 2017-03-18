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ABD’DE TÜRK ÖĞRENCİYE TECAVÜZ İDDİASI

ABD’de Türk öğrenciye tecavüz iddiası

ABD’de öğrenim gördüğü üniversitede tecavüze uğradıktan sonra intihar girişiminde bulunan Türk erkek öğrenci okuldan ihraç edilmesi üzerine tazminat davası açtı

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Bir sınıf arkadaşı tarafından tecavüze maruz kaldığını söyleyen Princeton Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Türk genci, New Jersey’deki federal mahkemede açtığı davada okul yönetiminin intihar girişiminden sonra kendisine gerekli ilgiyi göstermediğini ve ardından sınav notlarının başarısız olmasıyla okuldan haksızca ihraç edildiğini ifade etti.

Mahkeme kağıtlarında “John Doe” (ABD’de ismi gizli tutulmak istenen ya da kimliği bilinmeyen erkek için kullanılan rumuz) olarak tanımlanan Türk öğrenci, “Öğrenci Y” olarak kayda geçen diğer erkek öğrenciyi suçladıktan sonra üniversitenin kendi yönetmelikleri ve eyalet yasalarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

GERÇEĞİ SÖYLEMEYE ÇEKİNMİŞ

İki defa tecavüze uğradığnı söyleyen Türk genci, İlk tecavüz sonrasında yaşadığı ağrı ve kanamalar neticesinde 3 gün sonra Türkiye’ye ailesinin yanına gittiğini kaydeden öğrenci, bir Türk doktoruna muayene olduğunu, tecavüze uğradığını söylemekte çekinmesine rağmen doktorun raporunda kanama ve darbe izlerini not ettiğini belirterek raporu da mahkemenin yargıcına sundu.

Türk öğrenci, yaşamış olduğu travma, şiddet ve stresten dolayı Princeton Üniversitesi’nden mahkemenin belirleyeceği makul bir tazminat ücreti talep etti.

PRİNCETON SUÇLAMALARI REDDETTİ

 ABD’nin en saygın üniversiteleri arasında yeralan New Jersey Eyaleti’ndeki Princeton Üniversitesi’nin iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Dan Day, davanın “yanlış suçlamaları içerdiğini” belirterek “Bu dava haklı değil ve güçlü bir savunma ile mahkemeye çıkacağız.” 

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