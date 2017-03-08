  • Erdoğan'ın eski Başyaveri Yazıcı'ndan önemli açıklamalar
  • Cumhurbaşkanı: ''İstikrarı tehdit ediyor''
  • MHP'liler muhalif MHP'lilere saldırdı !
  • Lice'deki operasyondan acı haber geldi
  • MHP lideri hakkında çok sert eleştiri

ABD'DEN BAĞDADİ AÇIKLAMASI

ABD'den Bağdadi açıklaması

ABD Savunma İstihbarat Ajansı yetkilisi, DEAŞ lideri yetkilisi hakkında açıklama yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Savunma İstihbarat Ajansı yetkilisi, DEAŞ lideri Bağdadi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yetkili, 'Yaşadığına inanıyoruz.  Nerede olduğunu bilmiyorum ancak Musul’da olmadığını Musul operasyonu başlamadan,  Musul ve Telafer’i sarmadan önce şehri terk etmiş olabileceğini düşünüyoruz' diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilere  konuşan ABD Savunma İstihbarat Ajansı yetkilisi, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı  Ebubekir el-Bağdadi’nin hayatta olduğunu ancak Musul operasyonu başlamadan şehri  terk ettiğini düşündüklerini bildirdi. 

Adı açıklanmamak üzere telefon üzerinden soruları cevaplayan  istihbarat yetkilisi, "Ebubekir el-Bağdadi’nin yaşadığına inanıyoruz. Nerede  olduğunu bilmiyorum ancak Musul’da olmadığını Musul operasyonu başlamadan, Musul  ve Telafer’i sarmadan önce şehri terk etmiş olabileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Bağdadi’yi “yılanın başı” olarak niteleyen yetkili, terör örgütü  elebaşından ziyade orta kademedeki komutanların ve liderlerin hedef alınmasını örgüte diz çöktürecek daha stratejik bir adım olarak düşündüklerini aktardı.

Yetkili şöyle devam etti:

“Biz daha çok orta kademe operasyon ve taktik komutanlarına  odaklanıyoruz. Zaman içerisinde göreceğiz ama askeri muharip gücüne diz  çöktürmenin en etkili yollarından biri orta rütbeli elebaşları öldürmektir. Bu  adamlar Büyük Şura Konseyi üyelerinden farklı olarak sahadalar.”

DEAŞ Rakka’yı başkent olarak gözden çıkarmış

Rakka’daki DEAŞ elebaşlarının önemli bir kısmının şehri terk ettiğini  ifade eden istihbarat yetkilisi örgütün Rakka’yı başkent olarak gözden  çıkardığını kaydetti.

Kentin etrafının önemli ölçüde sarıldığını aktaran yetkili “Bazı DEAŞ  elebaşları Rakka’nın askeri olarak tutulabileceğini düşünmüyorlar.” şeklinde  konuştu.

Rakka’nın halen izole edilmeye devam edildiğini söyleyen istihbarat yetkilisi, örgütün şehirde savunma tuzakları kurmaya devam ettiğini ve yöredeki yoğun nüfustan dolayı çok zor bir savaşın şehri beklediğini söyledi.

“Musul’un doğusunu almamız 80 gün sürdü. Ramadi’yi altı ayda  kurtardık. Dolayısıyla Rakka uzun ve zor bir savaş olacak” diyen yetkili, DEAŞ’ın  evlere el yapımı patlayıcılar yerleştirdiğini ve şehrin içinde patlayıcı  tuzaklanmış pek çok tünelin bulunduğunu düşündüklerini aktardı.

Yetkili şu ifadeleri kullandı:

“Rakka’nın alınması DEAŞ’a karşı yapılacak son savaş olmayacağını  söylemeliyim. Tıpkı Musul’da olduğu gibi çok kritik bir savaş olacak. Ve tabii ki  halifeliklerini ellerinden almak ve orada tahminimce muharip güçlerini önemli  ölçüde yok edeceğimizden son derece sembolik olacak. Ama DEAŞ başka yerlerde  devam edecek. Fırat nehri boyunca varlığını sürdürecek.”

"Fırat boyunda 9 bin DEAŞ savaşçısı var"

Yetkili, Musul’un güneyinden başlamak üzere Ebu Kemal, Suriye’de El  Kaim, Deyr ez-Zor ve Rakka’nın batısına kazan uzanan bölgede yaklaşık 9 bin  civarında DEAŞ militanı bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Amerikalı istihbarat yetkilisi aynı zamanda örgütün Suriye ve Irak’ta  kontrol ettiği toprakların yüzde 65’inin geri alındığını ifade etti.

"Irak’ta yoğun nüfuslu şehirler 6 ay içerisinde kurtarılmış olacak"

Yetkili, DEAŞ terör örgütünün ne zaman bitirebileceği konusunda iyi  bir tahmini olmadığını ifade etti ancak altı ay içerisinde Irak’ta DEAŞ’ın  elinden tüm önemli yerleşim birimlerinin alınmış olacağını savundu.

İstihbarat yetkilisi “Altı ay içerisinde Irak’taki önemli nüfus  yoğunluğuna sahip merkezlerin tamamının DEAŞ’tan kurtarılmış olacağını  düşünüyorum ancak genel açısından bir zaman dilimi veremem çünkü özellikle de  Suriye’de yapmamız gereken daha çok önemli işler var.” değerlendirmesini yaptı.

387
-
Sapık YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı !Sapık YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı !
Darbe girişimi gecesi Hakan Fidan ayrıntısıDarbe girişimi gecesi Hakan Fidan ayrıntısı
Sinan Oğan'dan Devlet Bahçeli'ye cevapSinan Oğan'dan Devlet Bahçeli'ye cevap
Mete Yarar'dan Almanya kriziyle ilgili çarpıcı tespitMete Yarar'dan Almanya kriziyle ilgili çarpıcı tespit
''Aracımı satar tablo alırım''''Aracımı satar tablo alırım''
Almanya bu fotoğraf karesini konuşuyorAlmanya bu fotoğraf karesini konuşuyor
Mevlüt Çavuşoğlu’nun mitingi seçim kanuna aykırı mı?Mevlüt Çavuşoğlu’nun mitingi seçim kanuna aykırı mı?
Trump'ın kravatı eleştiri konusu olduTrump'ın kravatı eleştiri konusu oldu
Başbakan'ın 17 koruması zehirlendiBaşbakan'ın 17 koruması zehirlendi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS