ABD'den bir YPG itirafı daha

James Jeffrey, ABD’nin başkenti Washington’da Türkiye denildiğinde ilk fikri alınan isimlerden biri. Ortadoğu uzmanı olan Jeffrey, George W.Bush’un asistanlığını ve ulusal güvenlik danışmanlığı yardımcılığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında ABD’nin Türkiye’deki büyükelçisiydi. 2012’de Bağdat’a atandı ve sonra emekli oldu. Jeffrey, Rakka’ya düzenlenecek operasyonda PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin yer alıp almayacağı ve YPG’nin Münbiç’ten çekilip çekilmeyeceği sorularına yanıt verdi.

"YPG POZİSYONUMUZ YANLIŞ AMA DEAŞ’I YENMEK İÇİN ÇÖZÜM ARIYORUZ"

“Türkiye’nin YPG konusundaki endişelerini anlıyorum. Bu Türkler için varoluşsal bir mesele. ABD hükümeti pek çok açıdan Türkiye’nin endişelerine yeterince kulak vermedi. Çoğu zaman Türkler de ABD’nin amaçlarını anlamakta zorlandı. Eğer ABD, YPG’yle çalışıyorsa bu Türkiye’yi yok etmek ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarını ortadan kaldırmak için değil. Nedeni DEAŞ’ı, ABD ve Avrupa’ya karşı varoluşsal bir tehdit olarak görmemiz. ABD’nin YPG konusundaki pozisyonu gerçekten yanlış. Ama ABD, DEAŞ’ı yenme konusunda umutsuzca çözüm arıyor.”

‘ABD SURİYE’DE BAĞIMSIZ KÜRT BÖLGESİ İSTEMEZ’



Anlattıklarınızdan şunu çıkarmak mümkün mü? ABD, YPG’yle kısa vadeli çıkarlar için işbirliği yapıyor. Ama uzun vadede Suriye’de bağımsız bir Kürt devleti oluşmasını istemez...

ABD, hiçbir koşul altında kesinlikle bağımsız bir YPG bölgesini desteklemez. Eğer YPG Ruslar ve İranlılarla işbirliği yaparsa bizim için de tehdit haline gelir. Türkiye ve ABD’nin çıkarlarında farklılıklar olacaktır ama her iki taraf da tavizler vererek bunları aşabilir.