ABD'DEN EURO TAHMİNİ

ABD'den Euro tahmini

ABD'nin AB Büyükelçisi olması beklenen Ted Malloch Euro hakkında tahminlerde bulundu.

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ABD'nin AB Büyükelçisi olması  beklenen Ted Malloch, avronun önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebileceğini  söyledi

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olacağı iddia  edilen Theodore (Ted) Roosevelt Malloch, "Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde  çökebilir." dedi. 

Malloch, İngiliz yayın kurumu BBC'ye verdiği röportajında, avro para  biriminin ciddi problemleri olduğuna dikkati çekerek, "Bence (avro)sadece vefat  etmekle kalmıyor, avronun gerçek sorunları da bulunuyor. Avro, önümüzdeki 1-1,5   yıl içerisinde çökebilir. Ben olsam 2017 yılında avro açığa satardım." diye  konuştu.

Büyük şirket birleşmeleri ve satın alma anlaşmalarının bir kaç ay  içerisinde tamamlanabildiğini anımsatan Malloch, İngiltere’nin AB’den ayrılma  sürecini resmen başlatmasının ardından sadece 90 gün içerisinde ABD'yle bir  ticaret anlaşması yapabileceğini söyledi.

Malloch,  İngiltere'nin ABD’yle ticaret anlaşması görüşmeleri  yapmasına AB tarafından izin verilmemesinin "saçma" olduğunu belirtti.

Ted Malloch'un yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump tarafından  ABD’nin AB Büyükelçisi olarak atanması bekleniyor.

AA
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