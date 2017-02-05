ABD'DEN FLAŞ TRUMP KARARI !

ABD'den flaş Trump kararı !

ABD'de temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin askıya alınan vize yasağı ile ilgili yaptığı talebi reddetti.

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ABD'de temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin 7 ülkeye uyguladığı vize yasağının sürmesi yönündeki talebini reddetti.

Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağını durduran mahkeme kararını yerinde bularak, Trump yönetiminin yasağı yeniden uygulama isteğini reddetti.

ABD Adalet Bakanlığı, Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart tarafından verilen, Trump’ın 7 Müslüman ülkeye uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan kararı temyiz etmişti.

Yargıç Robart’ın cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepki ile karşılanmıştı. Beyaz Saray yazılı bir açıklama ile kararı eleştirirken, cumartesi sabahı Trump, Twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti.

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