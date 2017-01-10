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ABD'DEN GÜLEN'İN İADESİYLE İLGİLİ SÜRPRİZ AÇIKLAMA

ABD'den Gülen'in iadesiyle ilgili sürpriz açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin 20 Ocak'tan önce bir gelişme beklemediklerini ifade etti.

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Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin 20 Ocak'tan önce bir gelişme beklemediklerini ifade ederek, "(ABD) Adalet Bakanlığı, Türk hükümetinin yaptığı iade talebini destekleyecek ne gibi delillerin olduğunu tespit etmek için Türk muhataplarıyla birkaç aydır yakın bir şekilde çalışıyor." dedi.

Earnest, günlük basın toplantısında, FETÖ elebaşı Gülen'in iade süreci ile Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumuna ilişkin soruları cevapladı.

Josh Earnest, Türkiye'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin, "Adalet Bakanlığı, Türk hükümetinin yaptığı iade talebini destekleyecek ne gibi delillerin olduğunu tespit etmek için Türk muhataplarıyla birkaç aydır yakın bir şekilde çalışıyor." açıklamasını yaptı.

Bu sürecin ne aşamada olduğuna dair elinde güncel bir bilgi olmadığını söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü, "20 Ocak'tan önce konuya ilişkin bir gelişme beklenip beklenmemesi gerektiği" yönündeki soruya da bu tür süreçlerin zaman aldığı vurgusunu yaparak, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesine ilişkin de değerlendirmeler yapan Earnest, Obama'nın, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerini ilettiğini hatırlattı.

"Türkiye, ABD'nin çok önemli bir NATO müttefikidir. Nadiren ortaya çıkan bazı farklılıklarımıza rağmen Türkiye ile olan güçlü iş birliğimize değer veriyoruz." diyen Josh Earnest, her iki ülke vatandaşlarının güvenliklerinin Washington ile Ankara'nın en önemli önceliği olduğunu vurguladı. 

AA
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