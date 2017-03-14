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ABD'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ !

ABD'den ilk açıklama geldi !

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Toner, Türkiye-Hollanda krizi hakkında açıklama yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, telefon üzerinden yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toner, Bakan Tillerson’un dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr'le yaptığı görüşmenin ardından, bugün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Al Nahyan’la görüştüğünü açıkladı. Toner, iki dışişleri bakanının görüşmesinde, bölgesel konuların ele alındığını belirterek, “Yemen’de yaşanan çatışmalar, Libya ve DEAŞ’ı yenme planı konuşuldu.” dedi.

BAE'nin ABD’nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydeden Toner, Tillerson’un iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca Toner, iki bakanın görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından fotoğraf paylaşılmamasına yönelik bir soruyu ise cevapsız bıraktı.

'TANSİYONU YÜKSELTECEK...'

Öte yandan Toner’e toplantıda, Hollanda'nın Türk bakanları engelleyerek neden olduğu diplomatik skandala ilişkin soru yöneltildi.

Toner soru üzerine, “Tarafları tansiyonu yükseltecek retorikten kaçınmaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca Toner, “Bu Hollanda ve Türkiye hükümeti arasındaki ikili bir durumdur. İki taraf da NATO üyesidir ve biz tarafları tansiyonu yükseltecek retorikten kaçınmaya çağırıyoruz.” diye konuştu.

AA
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