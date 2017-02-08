ABD'den İran için şok plan !

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana gerilen Washington-Tahran ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşanıyor. İddiaya göre; İran Devrim Muhafızları Gücü'nü terör örgütü ilan etmeyi düşünen Trump, ilgili Amerikan hükümet kurumlarından bu konuda görüş istedi.

ABD'de Trump yönetiminin, İran'ın Devrim Muhafızları Gücü'nü terör örgütü ilan edilmesi önerisini dikkate aldığı bildirildi.

Konuya yakın ABD'li yetkililer, bu öneri hakkında bazı Amerikan hükümet kurumlarından görüş istendiğini söylediler. Böyle bir karar, ABD'nin İranlı kişi ve kuruluşlara karşı yeni uygulamaya koyduğu önlemler içinde yer alabilir.

İran'ın en güçlü güvenlik gücü olan Devrim Muhafızları, ülke ekonomisinde çok büyük paya sahip olduğu gibi, İran politikasında da oldukça etkili.

İran'ın en güçlü askeri ve siyasi kurumunu terör grubu olarak ilan etmek, ABD ve bölgesel rakiplerinin İran'ı karışmakla suçladıkları bölgesel çatışmaları daha da yoğunlaştırabilir.

ABD, Devrim Muhafızları ile bağlantılarından dolayı çok sayıda kişi ve kuruluşu daha önce kara listeye almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı 2007'de Devrim Muhafızları'nın, yabancı ülkelerde operasyonlar yapan seçkin birimi "Kudüs Gücü"nü teröre destek veren bir birim olarak nitelemiş ve "İran'ın, terörist ve isyancı grupları destekleme politikasının uygulanmasında başta gelen araç" olduğunu bildirmişti. Devrim Muhafızları'nın tümüyle bir terör grubu olarak nitelenmesi, 2015 yılında İran ile altı büyük devlet arasında imzalanmış olan nükleer anlaşma gibi alanlarda çok daha geniş etkiler yaratabilir.

Devrim Muhafızları'na karşı düşünülen bu adımın amacı, bu grubun ülkenin ulaşım ve petrol gibi büyük sektörlerinde söz sahibi olması nedeniyle, İran'a yabancı yatırımını engellemek.

TERS TEPEBİLİR

Trump yönetimin İran konusundaki kapsamlı değerlendirme çalışmalarına katılan bir yetkili, "Yeni yönetim İran'ı Amerikan çıkarlarına karşı açıkça en büyük tehdit olarak görüyor ve bu ülke üzerindeki baskıyı artırmak için yeni yollar arıyor" dedi. Aynı yetkilinin belirttiğine göre Beyaz Saray nükleer anlaşmayı iptal etmek yerine, İran'ı Lübnanlı militan Hizbullah grubunu, Yemen'deki Husi isyancılarını, Irak'taki bazı Şii güçleri, Bahreyn'deki Sünni yönetime karşı mücadele eden Şiileri desteklediği ve Suudi Arabistan ve diğer Körfez Arap hedeflerine

karşı siber saldırı yürüttüğü gerekçesiyle cezalandırma yoluna gidebilir.

Ancak bu yöntemin tersine de tepebileceğini söyleyen yetkili, İran'da sertlik yanlılarını güçlendirerek Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gibi ılımlı siyasetçileri etkisiz bırakabileceğini belirtti.

İran'da Devrim Muhafızları sadece, Ruhani'den çok daha geniş yetkilere sahip olan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e karşı sorumlu.