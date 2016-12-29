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ABD'DEN KRİTİK FİLİSTİN - İSRAİL AÇIKLAMASI

ABD'den kritik Filistin - İsrail açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail ve Filistin arasında kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu ifade etti. 20 Ocak'ta Başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump ise "Güçlü kal İsrail..." mesajını paylaştı.

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ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail Filistin meselesine değinerek Ortadoğu'da kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurulmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmiş, oylamada ABD ilk kez çekimser oy kullanmıştı. Kararı değerlendiren Kerry, "BMGK'deki oylama, iki devletli çözümün korunmasıyla ilgili olduğu için karara destek verdik" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail aleyhine alınan karar nedeniyle ABD'yi suçlamasının haksız olduğunu söyleyen Kerry, BMGK'de alınan kararın ABD'nin değerleriyle uyumlu olduğunu da söyledi.

'KORKUNÇ İRAN ANLAŞMASI VE ŞİMDİ DE BM'

Öte yandan ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ise Twitter hesabından, "aşağılayıcı ve saygısızca davranıldığını" öne sürdüğü İsrail'e, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralana kadar "güçlü olması" çağrısında bulundu.

Twitter aracılığıyla İsrail'e destek mesajı veren Trump, bu ülkeye, başkanlık görevini devralana kadar güçlü olması çağrısı yaptı. Trump, "İsrail'e bu kadar aşağılayıcı ve saygısız davranılmasına müsade edemeyiz. ABD'de iyi bir dostları vardı ama artık yok. Sonun başlangıcı korkunç İran anlaşması, şimdi de BM. Güçlü kal İsrail. 20 Ocak hızla yaklaşıyor." paylaşımında bulundu.

Donald Trump, daha önce de BM Güvenlik Konseyindeki İsrail kararının veto edilmesi çağrısında bulunmuş, ABD'nin çekimser kalmasıyla kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." ifadesini kullanmıştı.

BM'yi de eleştiren Trump, "BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İHA
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