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ABD'DEN KRİTİK TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD'den kritik Türkiye açıklaması

ABD'li komutan, Rakka operasyonu için Türkiye hakkında açıklama yaptı.

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DEAŞ ile savaşan koalisyonun ABD'li komutanı Stephen Townsend, olası Rakka operasyonu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Townsend, "Türkiye ile operasyonda yer alıp almayacakları ile ilgili görüşmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı. Townsend ayrıca, 'Kürtlerin de Rakka operasyonunda yer alacağını düşünüyoruz' diye konuştu.

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