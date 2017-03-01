ABD'den kritik Türkiye açıklaması

DEAŞ ile savaşan koalisyonun ABD'li komutanı Stephen Townsend, olası Rakka operasyonu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Townsend, "Türkiye ile operasyonda yer alıp almayacakları ile ilgili görüşmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı. Townsend ayrıca, 'Kürtlerin de Rakka operasyonunda yer alacağını düşünüyoruz' diye konuştu.