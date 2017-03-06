ABD'den Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye’nin Münbiç ilçesine hafta sonu konuşlandırılan askerilerin “güvence verme ve caydırma” amaçlı olarak gönderildiğini ancak başka kuvvetlerle çatışmaya girme yetkilerinin bulunmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüsü Jeff Davis “Koalisyonun parçası olarak güvence verme ve caydırma amaçlı Münbiç’in içine ve etrafına ABD askerleri konuşlandırıldı. Bu görev DEAŞ’tan başka bir tarafa saldıran tarafları caydırmak içindir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye destekli güçlerin batından şehre yaklaştığını, Suriye rejimi konvoylarının ve Rus birliklerinin bölgeye geldiğini gördüklerini ifade eden Davis, Münbiç’i PYD/PKK’nın paravan örgütü Münbiç Askeri Konseyi’nin kontrol ettiğini söyledi. “Herkesin DEAŞ’a odaklanması için Münbiç’in içine ve batısına belirli bir kuvvet konuşlandırdık.” diyen Davis, özellikle hangi kuvvetlere yönelik kaygı taşıdıklarını açıkça ifade etmekten kaçındı ve “Münbiç’in halen kurtarılmadığını savunanlara karşı” şehirde bir güç gösterisi yaptıklarını söylemekle yetindi.

'ABD ASKERLERİNİN TEK TARAFLI ÇATIŞMAYA GİRME YETKİLERİ YOK'

Orada bulunan kuvvetlerin sadece görünür olmak adına orada olduğunu ifade eden sözcü, “Kimse ile çatışmaya girmek için orada değiliz. Gözü çatışmada olanlara sadece yürütülmesi gereken bir savaş varsa onun da DEAŞ’a karşı olması gerektiğine dair görünür bir hatırlatmadır.” cevabını verdi.

Münbiç’te bulunan ABD askerlerinin çatışmaya girme yetkileri olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Davis “Kendilerine bir saldırı olduğunda, nefsi müdafaa için elbette ki yetkileri var ancak onun dışında orada başka bir kuvvetle çatışmaya girme yetkileri yok.” dedi.





Bu tür bir görevin DEAŞ ile mücadele süresince ilk kez icra edildiğini ifade eden Davis, söz konusu kararın Beyaz Saray ve Pentagon’dan ziyade ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu komutanlarınca alınmış olduğunu belirtti.



Uluslararası haber ajansı AFP, bugün Münbiç'in batısındaki Amerikan zırhlı araçlarını görüntülemişti.



'MÜNBİÇ'TE REJİM YOK RUS ASKERLERİ VAR'

Davis, Suriye rejiminin askeri yığınak yapmasına yönelik bir soru üzerine, Münbiç’e gelen insani yardım konvoylarının Suriye rejimine ait olduğunu ancak konvoya eşlik eden güçlerin Rus askerlerinden oluştuğunu söyledi.

Rusya ile güçlerin güvenli ayrışması için 2015 yılında yapılan mutabakat çerçevesinde bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Davis, ancak Suriye rejimi ile Münbiç’teki PYD/PKK’nın paravan örgütü Münbiç Askeri Konseyi arasında bir anlaşma söz konusu ise de ABD’nin bunun parçası olmayacağını ifade etti.



BÖLGEDE ABD'NİN KAÇ ASKERİ VAR?

ABD’nin resmi olarak açıklanan daimi askeri sayısının 503 olduğunu ifade eden Davis, bölgedeki komutanların direktifleri dahilinde bu sayının yükseltilebildiğini ifade etti. Davis, Münbiç’e konuşlandırılan kuvvetlerin de rotasyon kapsamında kısa süreliğine gönderildiğini, burada bulunan zırhlı araç sayısının da 12'den az olduğunu söyledi.