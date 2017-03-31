ABD'DEN NATO ÜYELERİNE REST

ABD'den NATO üyelerine rest

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, NATO üyelerine 2 ay süre verdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, savunma harcamalarını artırmaları konusunda ittifak üyelerini uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, NATO müttefiklerini  savunma harcamalarını artırmaları ya da iki ay içinde ittifakın bütçe  gerekliliklerini yerine getirmek için bir plan hazırlamaları konusunda uyardı.

Tillerson, göreve başladıktan sonra Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin  dışişleri bakanlarıyla ilk kez araya geldi. Ağırlıklı olarak savunma  harcamalarının artırılması, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağ, terörle mücadele ve Rusya konularının görüşüldüğü toplantıda, Tillerson ittifak üyelerini  eleştirdi.

Ülkesinin diğerleriyle karşılaştırıldığında savunmaya "orantısız bir  pay" harcadığını kaydeden Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı 25  Mayıs'taki NATO Zirvesine kadar bu konuda bir eylem beklediğini söyledi.

Tillerson, "Mayıs ayındaki zirvede amacımız, ya yıl sonuna kadar tüm  müttefiklerin taahhütleri yerine getirmeleri ya da yıl bazlı somut ilerleme  adımlarıyla bu taahhütlerin nasıl yerine getirileceğini açıkça ifade eden planlar  edinmeleri olmalı." dedi. ABD'li Bakan, NATO'nun Avrupalı müttefikleri ve  Kanada'nın taahhütlere uymaması durumunda ne olacağına dair bir değerlendirmede  ise bulunmadı.

Müttefiklere güvence

Trump'ın paylarına düşen harcamayı yapmayan müttefikleri  savunmayabilecekleri yönündeki sözlerinin yol açtığı endişeye atıfta bulunan  Tillerson, "Birimize karşı olan bir tehdidin, hepimize karşı bir tehdit olduğunu  düşüyoruz ve bu doğrultuda karşılık vereceğiz. Müttefiklerimizi savunmak için  yaptığımız anlaşmalara uymayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Tillerson, NATO'yu DEAŞ veya benzeri aşırılık yanlılarına karşı  savaşmak için daha fazla çaba harcamaya çağırken, özellikle çevrimiçi mesajlaşma  programları ve propagandayla mücadelenin önemine dikkat çekti.

"Güvenlik sadece, savaştan ibaret değil"
 
Geçen yıl bütçesinin yüzde 1,19'unu savunmaya harcayan Almanya'nın  Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise ülkesinin 35 milyar avroluk harcamasını 70  milyar avroya çıkarmasının "gerçekçi olmayacağını", Berlin'in şu anda Moskova'dan  daha fazla savunmaya bütçe tahsis ettiğini söyledi.
 
"Almanya'da bunun başarılabilir veya arzulanan bir şey olduğuna inanan  bir siyasetçiyi tanımıyorum." diyen Gabriel, güvenliğin sadece savaştan ibaret  olmadığını, kriz önlemenin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini  belirtti. Gabriel, Almanya'nın askeri müdahaleler başarısız olduğu için gelen  mültecilere çok fazla para harcadığını savundu.
 
Savunma harcamalarının artırılması sözü
 
NATO liderleri, 2014 yılında savunma harcamalarındaki kesintileri  durdurma ve 10 yıl içinde gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si kadar savunmaya  harcama yapmaya karar vermişti. ABD, yüzde 3,61 ile en çok savunma harcaması  yapan NATO ülkesi olarak öne çıkarken, Washington'ın dışında sadece İngiltere,  Estonya, Yunanistan ve Polonya bu hedefi yakalamış durumda.
 
Trump, seçim kampanyasında, "adil yük paylaşımda bulunmayan  müttefikleri savunmaya gelmeyebileceğini" söylemiş, bu sözler, daha agresif bir  Rusya'yla karşı karşıya olan Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'yı  endişelendirmişti.

AA
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