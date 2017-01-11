ABD'DEN PUTİN'E SEÇİMLERİ ETKİLEDİ İDDİASI

ABD'den Putin'e seçimleri etkiledi iddiası

ABD istihbarat örgütleri 'Rusya seçimlere müdahale etti' iddiasıyla ilgili yürüttükleri çalışmayı tamamladı. CIA Direktörü o raporu açıkladı ve erin bizzat Putin tarafından verildiğini söyledi.

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Clapper, CIA Direktörü John Brennan, Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü ve Siber Güvenlik Komutanı Amiral Michael Rogers ve FBI Direktörü James Comey ile birlikte İstihbarat Komitesinde Rusya’nın ABD seçimlerini etkilediği iddiaları ile ilgili soruları yanıtladı.

Clapper konuşmasında şunları söyledi:

“Yüksek bir kanaatle, halkın ABD’nin demokratik sürecine olan inancını zedelemek, Clinton’ı karalamak, seçilebilirliğine ve potansiyel başkanlığına zarar vermek amacıyla 2016 seçim kampanyalarını etkileme emrini Rusya Devlet Başkanı Putin’in verdiğini değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Putin ve Rus hükümetinin seçilmiş Başkan Donald Trump’a dair net bir tercih geliştirdiklerini düşünüyoruz.”

Moskova, Demokrat aday Hillary Clinton’un seçimi kazanma ihtimalinin yükseldiğini gördükten sonra seçimi etkileme kampanyasına odakladığını iddia eden Clapper bir soru üzerine Rusların ağustos ayında Clinton’un kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu fark ettiğini söyledi.

Rus istihbaratının gizli operasyonlarının yanı sıra Rus devlet kurumlarının, devlet destekli medyasının, üçüncü taraf aracıların ve sosyal medya kullanıcılarının da seçimleri etkileme kampanyasına katkı sağladığını iddia eden Clapper, “Rus istihbarat servislerinin 2016 başkanlık seçimleriyle ilişkili iki büyük parti dahil önemli kişi ve organizasyonlara yönelik siber operasyonlar yaptığı konusunda yüksek bir kanaate sahibiz.” dedi.

CUMHURİYETÇİ PARTİ VERİ TABANLARINA DA ERİŞİLMİŞ

Senatodaki oturumda Cumhuriyetçi Partinin veri tabanlarına da erişilip erişilmediğini yönelik bir soru üzerine FBI Direktörü Comey partinin Ulusal Kongresinin eski verilerine erişildiğini söyledi.

Seçimlerden bir hafta önce Kongre’ye Clinton’ın şahsi e-mail hesabını kullanması ile ilgili soruşturmayı yeniden açtığını bildirerek şimşekleri üzerine çektikten sonra ilk kez açık bir oturumda konuşan Comey şunları ifade etti:

“Eyalet düzeyinde Cumhuriyetçi partinin bazı grup ve kampanyalarına başarılı sızmalar oldu. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinin eski verilerine de sınırlı bir sızma söz konusuydu.”

Partinin sızılan verilerinin kullanımda olan veriler olmadığını kaydeden Comey güncel verilerin veya Trump’ın kampanyasına herhangi bir sızmaya dair ellerinde kanıt olmadığını söyledi.

İstihbarat birimlerinin Rusya’nın bazı Cumhuriyetçi hedeflerden bilgi topladığı sonucuna vardığını söyleyen Clapper ise elde edilen bilgilerin internete sızdırılmasının Demokrat Parti verileri ile karşılaştırılmayacak kadar az olduğunu belirtti.

DEMOKRAT PARTİ FBI İÇİN İZİN VERMEDİ

FBI direktörü Comey, Demokrat Partinin FBI’a veri tabanı sürücülerine giriş izni vermediğini ve özel bir şirketin sisteme girip orada olup bitenleri FBI ile paylaşması istendiğini söyledi.

Demokrat Partinin FBI’a izin vermemesinin sebebini bilmediğini kaydeden Comey “Soruşturmayı bu şekilde yapmak istemezdik.” dedi.

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