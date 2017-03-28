ABD'den şoke eden İsrail açıklaması

ABD’nin de aralarında olduğu BMGK üyeleri tarafından Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine son verilmesi istenen İsrail’e, ABD’nin yeni BM Daimi Temsilcisi Haley, ‘kol kanat gerdi.’ Habere göre; ülkesindeki en büyük Yahudi lobisine hitap eden Haley, “İsrail’in itilip kakıldığı günler sona erdi” dedi.

ABD'den peş peşe haberler geliyor... ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, göreve gelmesinin ardından Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’nin (AIPAC) geleneksel konferansında ilk kez konuştu.



Selefi Samantha Power döneminde BMGK’da kabul edilen ve İsrail’den Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarında devam eden yerleşim faaliyetlerine son vermesi talebinde bulunulan 2334 sayılı kararı hatırlatan Haley, kararın tüm ABD’lileri ‘can evinden vurulduğunu’ savundu. Karar alındığında kendisinin görevde olmadığına dikkat çeken Haley, “Sizlerin emin olmasını istediğim şey, ABD’nin yeniden (BM’ye) öncülük etmeye başladığı” diye ekledi.



‘BM BENİMLE BU KARARLA İLGİLİ KONUŞMAYA KORKUYOR’



Konuşmasını “İsrail’den daha iyi bir dostumuz yok” diye sürdüren Haley, şöyle devam etti: “Olanları görmek sadece utanç verici değil aynı zamanda yaralayıcıydı. Size söyleyeceğim şu ki BM benimle 2334 sayılı kararla ilgili konuşmaya korkuyor. Ben de onların şunu bilmesini istedim, ‘Tamam bu oldu, ama böyle bir şey bir daha olmayacak.’ İsrail’in itilip kakıldığı günler sona erdi.”



İsrail basınında, ‘Yahudilerin yeni rock starı ve şövalyesi’ olarak nitelendirilen Haley, ‘kasabanın yeni şerifi’ olarak tanımladığı ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından bu yönde bazı adımların atıldığını da söyledi.



Aynı konferansta konuşan İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ise Haley kadar iyimser değildi. Dermer, iki ülke arasındaki ilişkilerde uzun süredir ilk kez ‘gün ışığı’ görmediğini söyledi.