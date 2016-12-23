ABD'den Suriye itirafı: Başarısız olduk

ABD'den, Suriye'de politik bir geçiş süreci sağlama yönündeki diplomatik girişimlerde başarısız oldukları itirafı geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'de politik bir geçiş süreci konusunda diplomatik girişimlerinin başarılı olmadığını söyledi.
Kirby, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen, 'Dışişleri Bakanı John Kerry'nin şunu daha iyi yapabilseydik diye düşündüğü bir konu var mı' sorusuna cevaben, "Dışişleri Bakanı'na soracak olsaydınız, size Suriye'de içinde bulunduğumuz durumdan dolayı nasıl hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyecek ilk kişi olurdu. Bizim Suriye'de politik bir geçiş sürecine ulaşma, Suriye halkının sesinin duyulacağı, daha iyi, daha güvenli ve birleşik bir Suriye diplomatik konusundaki diplomatik girişimlerimiz başarılı olmadı. Bu önümüzdeki birkaç hafta içinde değişmez demek değil. Bir ay daha görevini sürdürecek, bizi istediğimiz noktaya getirmeye çalışacak. Sanırım kendisi bu konuda daha başarılı olabilmeyi dilediğini söylerdi" şeklinde konuştu.
Kirby, Halep'in yeniden Esed rejiminin eline geçmesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, Haleplilerin güvenliğinden, gereksinimlerinin karşılanmasından Suriye hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi. Kirby, "Elbette sorumlular. Aynı zamanda Halep'in alınması sürecinde yol açtıkları yıkımdan, açlıktan, felaketten de sorumlular" dedi
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ABD'DEN SURİYE İTİRAFI: BAŞARISIZ OLDUK
ABD'nin Suriye'deki politikasının başarısız olduğunu itiraf eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby, "Diplomatik girişimlerimiz başarılı olmadı" dedi.
ABD'den, Suriye'de politik bir geçiş süreci sağlama yönündeki diplomatik girişimlerde başarısız oldukları itirafı geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'de politik bir geçiş süreci konusunda diplomatik girişimlerinin başarılı olmadığını söyledi.
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