ABD'den Türkiye'ye bir ziyaret daha

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon'ın 3-4 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Shannon'ın Türkiye ziyaretine ilişkin "ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon'ın 3-4 Nisan 2017 tarihlerinde ülkemizi ziyaret ederek Sayın Müsteşarımızla siyasi istişarelerde bulunması planlanmaktadır. İstişarelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" denildi.