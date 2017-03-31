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ABD'DEN TÜRKİYE'YE BİR ZİYARET DAHA

ABD'den Türkiye'ye bir ziyaret daha

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Shannon, Türkiye'ye geliyor.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon'ın 3-4 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Shannon'ın Türkiye ziyaretine ilişkin "ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon'ın 3-4 Nisan 2017 tarihlerinde ülkemizi ziyaret ederek Sayın Müsteşarımızla siyasi istişarelerde bulunması planlanmaktadır. İstişarelerde ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" denildi.

DHA
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