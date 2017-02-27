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ABD'DEN TÜRKİYE'YE GÜLEN SORUSU

ABD'den Türkiye'ye Gülen sorusu

ABD, FETÖ elebaşı Gülen'in kaçabileceği iddialarıyla ilgili Türkiye'den bilgi aldı.

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ABD, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Kanada’ya kaçabileceği iddialarıyla ilgili bilgileri istedi. Adalet Bakanlığı da, FETÖ’nün Kanada’da aldığı çiftliğin adresini, kimler tarafından ve ne zaman alındığına ilişkin bilgileri ABD’ye gönderdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'den kaçacağı belirtilen Gülen'in bu arayışı, Trump'un başkan seçilmesiyle daha da hızlandı. Geçtiğimiz haftalarda da Trump heyetinin, Gülen'in iadesine sıcak baktıklarını açıklamasını ve ABD'nin iade etme ihtimalini göz önünde bulunduran FETÖ'cüler harekete geçerek Gülen için Kanada'dan çiftlik satın aldı.

ABD BİLGİ İSTEDİ

Türkiye ile Kanada arasında suçluların iadesine ilişkin anlaşma bulunmuyor. Bu nedenle Pensilvanya'da yaşayan Gülen, Kanada'ya geçerse kendini emniyete almış olacak. Trump yönetimindeki ABD ise geçtiğimiz haftalarda Gülen'in “güvenilir liman" olarak gördüğü Kanada'ya kaçma iddialarına ilişkin bilgi talep etti.

Adalet Bakanlığı da Gülen'in Kanada'ya kaçabileceğine ilişkin bilgileri geçtiğimiz cuma günü ABD'ye gönderdi. Gönderilen belgelerde, FETÖ tarafından Kanada'da satın alınan çiftliğin adresi, kimler tarafından ve ne zaman satın alındığına ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtildi. Çiftliği alan kişilerin Türk vatandaşı olduğu bilgisi verilirken, satın alanın kimliği ise gizli tutuluyor.

GEÇİCİ TUTUKLANMASI İSTENMİŞTİ

Türkiye, suçluların iadesi anlaşması uyarınca ABD'den Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını talep etmişti. Talebin gerekçesinde ise Gülen'in ABD'de örgüt faaliyetinde bulunan teröristlerle birlikte FETÖ'yü sevk ve idare etmeye devam ettiği vurgulanmıştı. 10 Eylül 2016'da ABD'ye ulaşan bu talebe ilişkin şu ana kadar hiçbir işlem gerçekleştirilmedi.

Yeni Şafak
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