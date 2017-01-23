ABD’DEN TÜRKİYE’Yİ ÇOK KIZDIRACAK AÇIKLAMA

ABD’den Türkiye’yi çok kızdıracak açıklama

ABD yönetiminden, Türkiye'nin olmazsa olmazı için tepki çeken açıklama...

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Beyaz Saray'dan ABD Başkan Donald Trump'ın kampanya döneminde verdiği, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma sözünün hayata geçirilmesiyle ilgili bir açıklama geldi. Sözcü Sean Spicer, "Bu konuyu tartışmanın henüz daha ilk aşamalarındayız" dedi.

ABD Yönetimi’nden gelen bu çıkış, Filistin davası konusunda çok hassas bir tavır sergileyen Ankara’yı çok kızdıracak. Zira Filistin tarafından kırmızı çizgi olarak görülen bu hamle, Ankara için kabul edilemez.

İsrail, Kudüs’ü daimi başkenti olarak görüyor. Ancak Filistinliler de gelecekte kurulacak devletlerinin başkentinin Doğu Kudüs olmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıyor ve birçok ülkenin de büyükelçiliği Tel Aviv kentinde bulunuyor. Kudüs’ün statüsü, Orta Doğu barış sürecinin en sıkıntılı konuları arasında yer alıyor.

ABD Kongresi 1995 yılında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan bir yasa kabul etmiş ancak o tarihten bu yana gelen başkanların tamamı, dış politikadaki yetkilerini kullanarak elçiliği Tel Aviv’de tutmuş ve kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti.

Aralık ayı başında eski Başkan Barack Obama, elçiliğin taşınmasıyla ilgili başkanlık feragatnamesini altı aylığına yenilemişti.

Trump’ın daha önce Kudüs ile ilgili açıklamaları, tepki çekmiş ve Ocak ayı içerisinde Filistin lideri Mahmud Abbas, bu adımın atılması halinde barış sürecinin de zarar göreceği uyarısı yapmıştı.

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