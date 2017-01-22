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ABD'DEN TÜRKİYE'Yİ KIZDIRACAK HAMLE !

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak hamle !

ABD, Suriye Demokratik Güçleri'nin Rojava'dan desteğini çekme çağrılarını yenilemesinden sonra bölgeye askeri üs inşa etti.

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Türkiye, Suriye'nin Rojava bölgesinde YPG'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) desteğini çekmesi için çağrısını yenilerken ABD, bölgeye iyice yerleşmeye başladı. ABD, Türkiye'ye yakın kesimde Dırbesiye-Haseki arasında dördüncü askeri üs inşa etti. Üsse 800 ABD komandosunun konuşlandığı ileri sürüldü.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre PYD'nin Menbiç'te denetim sağlaması ve IŞİD'in El Bab'dan çıkarılması harakatına hava desteği vermemesi nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çeken ABD, iki ülke arasında gerilimi arttıracak yeni bir adım attı. Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı Mesut Barzani'ye yakın yayın yapan BasNews internet sitesi, ABD'nin Mardin'in Kızıltepe ilçesi karşısında yer alan Rojava'nın Dırbesiye ilçesi ile Haseki ilçeleri arasında yeni ve kapsamlı bir askeri üs kurduğunu duyurdu. Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG) bir kaynağa dayandırılan haberde, yeni ABD üssünün Hesekê’nin kuzey batısında Dirbesî- Hesekê yolu üzerindeki Tibeyder köyünde kurulduğu belirtildi.

Askeri üsse 800 Amerikan komandosunun yerleştirildiği, bu kapsamda DSG'nin güçlerinin bir kısmını bölgeden çektiği ifade edildi. Kaynağın aktardığına göre, kurulan ABD askeri üssünün, Rakka ve Deyrezor operasyonuna katılan DSG güçlerine destek verme amacı taşıyor. Rojava'daki yeni üssün, Adana'daki İncirlik üssünün tartışmaya açılması ve kapatılmasına yönelik tepkilerin çoğalması sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.  

ABD’nin Rojava'da petrol bölgesi Rimelan, Eyn İsa ve Kobane’nin Sibat bölgelerinde de askeri üsleri bulunuyor. Sibat köyü ve Rimelan’daki üsler daha çok hava üsleri olarak kullanılyor.

Milliyet
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