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ABD'DEN UÇUŞ YASAĞI İLE İLGİLİ SÜRPRİZ AÇIKLAMA

ABD'den uçuş yasağı ile ilgili sürpriz açıklama

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Türk Hava Yolları’nı etkileyen yasağa da değindi.

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Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada İstanbul Atatürk Havalimanı ve Türk Hava Yolları’nı etkileyen yasağa da değindi.

Sözcü Toner, “Bu yasak konusunda gerek biz Dışişleri Bakanlığı olarak gerekse diğer alanlarda görevli diplomatlarımız her alanda hatta hükümetler düzeyinde yasaktan etkilenen ülkelerle ve tabii ki Türkiye’yle temasları sürdürüyoruz. Bu karar ortada bir tehdit olduğu gerekçesiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda alındı. Tehlikenin hala sürdüğüne inanıyoruz. Ve bu tehdidin ortadan kalktığını görünceye kadar da yasak geçerli olmaya devam edecek” dedi.

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