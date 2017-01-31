ABD'den zırhlı araç açıklaması

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne zırhlı araçlar verdi. Konuyla ilgili ABD'den açıklama geldi. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Galloway, “Suriye Arap Koalisyonu'na mevcut yetkiler çerçevesinde üstü zırhlı araçlar verdik. Bu araçlar, onları Rakka’ya ilerlerken DEAŞ’ın el yapımı patlayıcılarına karşı koruyacak.” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu SDG, ABD yönetiminin ilk kez kendilerine zırhlı araçlar sağladığını duyurmuştu. Reuters'ın haberine göre SDG sözcüsü Talal Silo zırhlı araçlar ve personel taşıyıcıların dört veya beş gün önce geldiğini söyledi. Silo, verilen araçların sayısı düşük olsa da "bunun yeni destek olduğuna dair bir kanıt" olduğunu savundu ve "Daha önce bu tarz bir destek almamıştık, hafif silahlar ve mühimmat alıyorduk" dedi. Silo, "Yeni ABD liderliğinden, güçlerimize yönelik -daha öncekinden daha fazla- tam destek sinyalleri var" dedi.

Gelişmenin ardından Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ABD'DEN ZIRHLI ARAÇ AÇIKLAMASI

ABD’nin Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) mühimmat ve zırhlı araç verdiğine dair haberleri değerlendiren Galloway, söz konusu araçların Suriye Arap Koalisyonu'na gönderildiğini söyledi. Galloway, “Suriye Arap Koalisyonu'na mevcut yetkiler çerçevesinde üstü zırhlı araçlar verdik. Bu araçlar, onları Rakka’ya ilerlerken DEAŞ’ın el yapımı patlayıcılarına karşı koruyacak.” ifadelerini kullandı.

Önceki Başkan Barack Obama’nın verdiği yetkilerde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizen Galloway, Savunma Bakanlığının SDG'nin sadece Arap kısmına askeri malzeme desteği ve eğitim verme politikasının devam ettiğini savundu.

Obama döneminde verilmiş olan 503 kişilik kara gücü gönderme yetkisinin değişmediğini ve ABD’nin bu sayıyı şu anda aşmadığını anlatan Galloway, “Orada kaç askerimizin bulunduğunu kamuya açıklamıyoruz ama en üst sınır olan 503 sayısını aşmadık. Bununla birlikte yetkisi verilmiş sayı içerisinde asker sayısı değişmiş olabilir. Bu konuda herhangi bir şeyi teyit veya reddedemem" şeklinde konuştu.

"SDG'YE VERİLEN SİLAHLAR, TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANILMAMALI"

Öte yandan ABD’nin eski başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Antony Blinken, New York Times için kaleme aldığı makalede ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a, Rakka’nın terör örgütü DEAŞ’ın elinden kurtarılması için Suriyeli Kürtleri silahlandırmasını tavsiye etti. Ancak Blinken, silahların PKK’nın eline geçmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Blinken, "SDG’ye verdiğimiz her destek sadece Rakka operasyonuyla kısıtlanmalı. Amerikan özel kuvvetleri, SDG’nin kendisine sağlanan kaynakları sadece Rakka için kullandığından emin olmalı. Bu silahlar Türkiye’ye karşı kullanılmamalı" ifadesini kullandı.

Blinken, "Trump, Türkiye’nin PKK ile mücadelesine ABD’nin desteğini iki katına çıkarmalı. Irak’taki Kandil dağlarında saklanan örgüt liderlerinin bulunmasına yardım etmeli" diye ekledi.