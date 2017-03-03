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AB'DE DEPREM ! BİR ÜLKE DAHA AYRILIĞIN EŞİĞİNDE

AB'de deprem ! Bir ülke daha ayrılığın eşiğinde

Aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin cumhurbaşkanı adayı Le Pen: - "Fransa, AB'den dostça ayrılmalı"

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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, İngiltere'den sonra Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden (AB) dostça ayrılması gerektiğini söyledi.

Le Pen, başkent Paris'te çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda ekonomi programını anlattı.

Avro para biriminin Fransa, İtalya ve İspanya'nın sanayisini olumsuz etkilediğini savunan Le Pen, "Artık dostça ayrılmanın zamanı geldi. Avrupa Sözleşmesinin tamamına ilişkin müzakereler öngörüyoruz. Sonrasında ise Frexit referandumu." dedi.

Fransa'da uluslararası şirketlerin daha fazla vergi vermesi gerektiğini söyleyen Le Pen, "Hiçbir ülke kendi endüstrisini onu korumadan oluşturamaz. Benim ilk işim halkın güvenini kazanarak, ekonomimize güç kazandırmak." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın istihdam modelini örnek gösteren Le Pen, "Trump'ın Amerika'ya geri getirdiği istihdama bakın. Trump, Şi Cinping ve Theresa May ile ekonomik vatanseverlik yol alıyor. Sınırları olmayan bir dünya hayaline hala inanan sadece AB kaldı." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda bugün yapılan oylamada, terör örgütü DEAŞ'ın infaz fotoğraflarını paylaşmasına ilişkin soruşturma kapsamında Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

AA
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