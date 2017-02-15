''AB'den çıksınlar borçlarını ödeyelim''

Yunanistan'daki mali ve ekonomik durumun ele alındığı Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan Henkel, "Yunanistan'a çıkar gözetmeyen bir teklif yapmalıyız. Öncelikle Yunanistan'ı ortak Avrupa parası zincirlerinden kurtarıyoruz ve ikincisi bu dayanılamaz borçtan vazgeçiyoruz. Bu, kreditörlerin artık Yunanistan'ı yeni yardım programlarıyla kurtarmaya gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Böylece ülke ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek, başta gençler arasında olmak üzere işsizlikle mücadele edebilecek" dedi.
'BORCUN KAPANACAĞINA İNANAN YOK'
Alman parlamenter, Yunanistan'ın borcunun bir gün kapatılacağına inanan kimse olmadığını belirterek, "Euro'nun Yunanistan için aşırı ağır ve Almanya için aşırı hafif olduğunu söylemeyen tek bir Ekonomist tanımıyorum" diye kaydetti.
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''AB'DEN ÇIKSINLAR BORÇLARINI ÖDEYELİM''
Avrupa Parlamentosu’nda Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden çıktıktan sonra borcunun silinmesini teklif etti.
Yunanistan'daki mali ve ekonomik durumun ele alındığı Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan Henkel, "Yunanistan'a çıkar gözetmeyen bir teklif yapmalıyız. Öncelikle Yunanistan'ı ortak Avrupa parası zincirlerinden kurtarıyoruz ve ikincisi bu dayanılamaz borçtan vazgeçiyoruz. Bu, kreditörlerin artık Yunanistan'ı yeni yardım programlarıyla kurtarmaya gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Böylece ülke ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek, başta gençler arasında olmak üzere işsizlikle mücadele edebilecek" dedi.
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