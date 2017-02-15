  • Dayakçı üniversiteli kızlar için karar çıktı
  • Türkiye referandumu unuttu bunu konuşuyor
  • DEAŞ'a o silahları kimin verdiği ortaya çıktı !
  • 4 madde Meclis'ten geçti ! İndirim geliyor
  • Türkiye'yi sarsan taciz skandalı: Kimseye söyleme dedi

''AB'DEN ÇIKSINLAR BORÇLARINI ÖDEYELİM''

''AB'den çıksınlar borçlarını ödeyelim''

Avrupa Parlamentosu’nda Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden çıktıktan sonra borcunun silinmesini teklif etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yunanistan'daki mali ve ekonomik durumun ele alındığı Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan Henkel, "Yunanistan'a çıkar gözetmeyen bir teklif yapmalıyız. Öncelikle Yunanistan'ı ortak Avrupa parası zincirlerinden kurtarıyoruz ve ikincisi bu dayanılamaz borçtan vazgeçiyoruz. Bu, kreditörlerin artık Yunanistan'ı yeni yardım programlarıyla kurtarmaya gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Böylece ülke ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek, başta gençler arasında olmak üzere işsizlikle mücadele edebilecek" dedi.

'BORCUN KAPANACAĞINA İNANAN YOK'

Alman parlamenter, Yunanistan'ın borcunun bir gün kapatılacağına inanan kimse olmadığını belirterek, "Euro'nun Yunanistan için aşırı ağır ve Almanya için aşırı hafif olduğunu söylemeyen tek bir Ekonomist tanımıyorum" diye kaydetti.

158
-
İntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktıİntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktı
Türkiye ile Rusya arasında ''güvenli bölge'' kriziTürkiye ile Rusya arasında ''güvenli bölge'' krizi
MHP'de sürpriz istifaMHP'de sürpriz istifa
Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !
Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !
FETÖ okulunda gizli kasa bulunduFETÖ okulunda gizli kasa bulundu
Trump'ın Türk danışmanından Gülen bombasıTrump'ın Türk danışmanından Gülen bombası
Ivanka Trump'ın bakışları olay olduIvanka Trump'ın bakışları olay oldu
Canan Karatay'dan sağlıklı kırmızı et önerisiCanan Karatay'dan sağlıklı kırmızı et önerisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS