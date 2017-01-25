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AB'DEN İSRAİL’İN KONUT KARARINA TEPKİ

AB'den İsrail’in konut kararına tepki

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında 2 bin 500 konutun inşasına onay vermesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay vermesinin üzüntü verici olduğunu ve uygulanabilir iki devletli çözüm beklentisini ciddi zarara uğrattığını bildirdi.

Mogherini, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay vermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail hükümetinin "yasa dışı" bir şekilde 22 Ocak’ta Doğu Kudüs’te 566 konut ve 24 Ocak’ta Batı Şeria’da 2 bin 500 konut inşasını duyurduğunu anımsatan Mogherini, İsrail'in bu davranışının iki devletli çözüm beklentisine ciddi zarar verdiğini kaydetti.

Mogherini açıklamasında, bütün seviyelerde devamlı ve ciddi uluslararası kaygı ve itirazlara rağmen İsrail'in yerleşim politikalarını bu şekilde sürdürmesinin "üzüntü verici" olduğunu belirterek BM Güvenlik Konseyi kararına göre İsrail'in devam eden yerleşim yeri politikasının uluslararası hukuka göre "yasa dışı" olduğunun altı çizdi.

AB politikasının İsrail'in bu yerleşim politikalarının tam tersi yönde olduğuna dikkat çeken Mogherini, tüm tarafların meşru isteklerine uygun olarak kalıcı barışın sağlanabilmesi için iki devletli çözümün tek yol olduğunu ifade etti.

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