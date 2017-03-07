ABD'li dev şirketten 20 milyarlık yatırım

ABD'nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil'in Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods, ülkenin Meksika Körfezi bölgesine 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.



Woods, IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı'ndaki konuşmasında, ABD'nin Teksas ve Louisiana eyaletlerinin Meksika Körfezi kıyısına yakın bölgelerinde 11 enerji projesinin kapsayacak 20 milyar dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi.



Söz konusu projelerin ihracat odaklı petrokimya ürünleri ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimiyle ilgili olacağı bilgisini paylaşan Woods, bunlar için ayrılacak 20 milyar dolarlık yatırımın gelecek 10 yıla yayılarak ABD'de 45 bin kişilik yeni istihdam oluşturacağını belirtti.



Woods, ABD'de kaya gazı üretimi sayesinde doğalgazın "bol ve makul fiyatlı" hale geldiğine dikkati çekerek, şirketin gaz yatırımlarının devam edeceğini kaydetti.



'YENİ HÜKÜMET ADİL TİCARETTEN YANA'



ExxonMobil eski CEO'su Rex Tillerson'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde Dışişleri Bakanı olmasının ardından geçen ocak ayında görevine başlayan Woods, Trump'ın ticaret anlaşmalarıyla ilgili planlarını da değerlendirdi.



ABD'nin diğer ülkelerle olan ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etme veya bu anlaşmaları iptal etme planları hakkında konuşan Woods, "Bence, yeni hükümet adil ticaretten yana. Bu gayet meşru bir alan." değerlendirmesinde bulundu.



Woods, enerji kaynaklarıyla küresel talebin arasındaki ilişkinin kurulabilmesi için serbest ticaretin olması gerektiğine dikkati çekerek, "Enerji sektöründe, farklı aktörlere makul fiyatlı enerji temin edebilmek önemlidir." ifadesini kullandı.



ExxonMobil, bu yılki sermaye harcamasını, geçen seneye kıyasla yüzde 16 artırarak 22 milyar dolar olarak belirledi. Söz konusu miktarın 5,5 milyar dolarının ABD'de kaya petrolü ve kaya gazı üretim faaliyetlerinde harcanması bekleniyor.