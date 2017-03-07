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ABD'Lİ DEV ŞİRKETTEN 20 MİLYARLIK YATIRIM

ABD'li dev şirketten 20 milyarlık yatırım

ABD'li enerji şirketi ExxonMobil'in Üst Yöneticisi Darren Woods, 20 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

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ABD'nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil'in Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods, ülkenin Meksika Körfezi bölgesine 20 milyar  dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Woods, IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı'ndaki konuşmasında, ABD'nin Teksas ve Louisiana eyaletlerinin Meksika Körfezi kıyısına yakın bölgelerinde 11  enerji projesinin kapsayacak 20 milyar dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi.

Söz konusu projelerin ihracat odaklı petrokimya ürünleri ve  sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimiyle ilgili olacağı bilgisini paylaşan  Woods, bunlar için ayrılacak 20 milyar dolarlık yatırımın gelecek 10 yıla  yayılarak ABD'de 45 bin kişilik yeni istihdam oluşturacağını belirtti.

Woods, ABD'de kaya gazı üretimi sayesinde doğalgazın "bol ve makul  fiyatlı" hale geldiğine dikkati çekerek, şirketin gaz yatırımlarının devam  edeceğini kaydetti.

'YENİ HÜKÜMET ADİL TİCARETTEN YANA'

ExxonMobil eski CEO'su Rex Tillerson'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın  kabinesinde Dışişleri Bakanı olmasının ardından geçen ocak ayında görevine  başlayan Woods, Trump'ın ticaret anlaşmalarıyla ilgili planlarını da  değerlendirdi.

ABD'nin diğer ülkelerle olan ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere  etme veya bu anlaşmaları iptal etme planları hakkında konuşan Woods, "Bence, yeni  hükümet adil ticaretten yana. Bu gayet meşru bir alan." değerlendirmesinde  bulundu.

Woods, enerji kaynaklarıyla küresel talebin arasındaki ilişkinin kurulabilmesi için serbest ticaretin olması gerektiğine dikkati çekerek, "Enerji  sektöründe, farklı aktörlere makul fiyatlı enerji temin edebilmek önemlidir."  ifadesini kullandı.

ExxonMobil, bu yılki sermaye harcamasını, geçen seneye kıyasla yüzde 16 artırarak 22 milyar dolar olarak belirledi. Söz konusu miktarın 5,5 milyar  dolarının ABD'de kaya petrolü ve kaya gazı üretim faaliyetlerinde harcanması bekleniyor.

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