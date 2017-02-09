ABD'li general Musul ve Rakka için tarih verdi

ABD'nin Irak'taki en yüksek rütbeli komutanı Korgeneral Stephen Townsend, IŞİD'in en güçlü olduğu Irak'ta Musul, Suriye'de Rakka kentlerinin "altı ay" içinde ele geçireceğini söyledi.
İsveç basınında yayımlanan haberlere göre Korgeneral Townsend, "Önümüzdeki altı ay içinde hem Musul hem de Rakka operasyonları sona erdirmiş olacağız" dedi. Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine Amerikan ordusu IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleyi hızlandırmak üzere yeni bir plan hazırladı. Townsend, geçen Aralık ayında Trump iktidara gelmeden önce, IŞİD'in Irak'ta Musul'dan, Suriye'de de Rakka'dan temizlenmesinin iki yıl alabileceğini söylemişti. Trump ise seçim kampanyası sırasında IŞİD'e yenilgiye uğratacak gizli bir planı olduğunu belirterek, "örgütün çok çok kısa sürede" yok edilebileceği vaadinde bulunmuştu.
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ABD'Lİ GENERAL MUSUL VE RAKKA İÇİN TARİH VERDİ
ABD'nin Irak'taki en yüksek rütbeli komutanı Korgeneral Townsend, Musul ve Rakka'nın 6 ay içinde geri alınacağını söyledi.
ABD'nin Irak'taki en yüksek rütbeli komutanı Korgeneral Stephen Townsend, IŞİD'in en güçlü olduğu Irak'ta Musul, Suriye'de Rakka kentlerinin "altı ay" içinde ele geçireceğini söyledi.
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