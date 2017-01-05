ABD'Lİ GENERALDEN ''DEAŞ'I BİZ KURDUK'' İTİRAFI

ABD'li generalden ''DEAŞ'ı biz kurduk'' itirafı

ABD'li general Wesley Clark, DEAŞ'ın nasıl kurulduğuna dair şok itiraflarda bulundu.

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A Haber'de yayınlanan Söz Teması programında ABD'li general Wesley Clark'a ait şok açıklamalar yayınlandı. Clark, DEAŞ'ı kendilerinin kurduğunu itiraf etti. ABD'nin devirilecek hükümetler listesini de açıklayan Clark, DEAŞ'in Suudilerden para sızdırmak ve ülkeleri işgal için bahane yaratmak maksadıyla kurulduğunu söyledi.

11 Eylül saldırısından yaklaşık 10 gün sonra Pentagon'a gittiğini belirten Wesley Clark DEAŞ'ın kurulduğu o görüşmeyi ayrıntılı olarak anlattı. Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ve yardımcısı Paul Wolfowitz ile görüştüğünü belirten Clark, şunları anlattı;

"Görüşmeye gittiğimde Rumsfeld 'Biraz konuşmamız lazım.' diyerek beni alttaki odasına çağırdı. Dedim ki;
-'Efendim gördüğüme göre çok meşgulsünüz.'
-'Hayır,hayır. Gel' dedi. Bana dedi ki;
-'Biz Irak'a savaş açacağız.'
-'Irak'la savaşa mı giriyoruz? Neden' diye sordum. Bana dedi ki; -'Bilmiyorum. Tahminimce yönetimin başka yapacak bir işi kalmadı. O yüzden.'
-'Peki Saddam ile El Kaide arasında bir bağlantı mı buldunuz?' diye sordum.
-'Hayır hayır. Bu konuda yeni hiçbir şey yok. Sadece Irak'a savaş açacağımıza karar verdiler o kadar. Teröristler hakkında ne yapacağımızı bilmiyorum ama iyi bir ordumuz var. Hükümetleri alaşağı edebilir. Darbelerle hükümetleri alaşağı edebiliriz. Görevden uzaklaştırabiliriz. Bize bir çekiç lazımdı. Bu yüzden DEAŞ'ı kurduk.'

ABD'NİN DEVİRİLECEK HÜKÜMETLERİN LİSTESİ

Wesley Clark ABD'nin devirilecek hükümetler için de bir liste yaptığını belirtip şunları anlattı;

-"Bu arada biz Afganistan'ı hala bombalıyorduk. Birkaç hafta sonra tekrar karşılaştığımızda Savunma Bakanı'na tekrar sordum. Oradan bir kağıt aldı ve bana dedi ki; 'Bu kağıtta 7 yıl içinde devireceğimiz hükümetler var. Bunlar sırasıyla Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Somali ve son olarak da İran'dır.'

SUUDİLERDEN PARA KOPARMAK İÇİN DEAŞ'I...

-'DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Afganistan'da ve dünyanın diğer yerlerinde Sovyetler Birliği'ne karşı kullanmaya alıştık. Suudi Arabistan'dan para koparmak için de bu örgütlerle anlaştık. Bu örgütler sadece bu işe yarar.'

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