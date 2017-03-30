ABD'li komutandan Musul açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel Musul’da "son derece yüksek standartlar" uygulansa bile hava saldırılarında sivil kayıplarını önlemenin zor olacağını söyledi.

Orgeneral Votel, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde Ortadoğu’nun güvenlik durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Votel’e birçok vekil Musul’un batı yakasında ve geçen haftalarda Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyon hava saldırılarının neden olduğu sivil kayıplarını sordu.

ABD’li komutan koalisyonun hava saldırılarında sivillere yönelik hassasiyet bakımından “yüksek standartlarının” bulunduğunu ancak söz konusu saldırıların sebep olduğu "talihsiz sivil kayıplarını" gelecekte önlemek amacıyla inceleme ve soruşturmalar yürüttüklerini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ’ın sivilleri kalkan olarak kullandığını savunan Votel, “Onlar (DEAŞ) bizim sivil kayıplarını önlemek için yüksek standartlarla operasyon yapma kaygılarımızı onlara karşı yürüttüğümüz harekattan bizi alıkoymak üzere kullanmaya çalışıyorlar.” dedi.

Votel şöyle devam etti:

“Bizim sivil kayıplarına yönelik hassasiyetimizi kullanacakların inanıyorum ve kullanıyorlar da. Ve yoğun nüfuslu bölgelere girdikçe yaptığımız işlerde son derece yüksek standartlarımızı uygulamamız zor olacak. Ama deneyeceğiz.“

Votel Irak ordusunun Musul'un batısında 37 gün içerisinde 284 asker kayıp verirken bin 600 askerin de yaralandığını kaydetti. Votel, ayrıca Musul operasyonunun başlangıcından bu yana 490 Irak askerinin öldürüldüğü 3 bin askerin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Votel’e sivil kayıpları ve askeri sevkiyat eleştirisi

Massachusetts eyaleti Demokrat Temsilcilerinden Niki Tsongas ABD’nin, DEAŞ karşıtı operasyonlardaki sivil kayıplarını ve Suriye’ye Kongrenin yetkisi olmaksızın asker sevkiyatı yapmasını eleştirdi.

Tsongas, “Kongre tarafından değerlendirilip onaylanmamış ve evrilmekte olan bir harekatın uzun dönemde çok ciddi beklenmedik riskleri söz konusudur.” şeklinde konuştu.

ABD’nin harekat icra ettiği ülkelerin sayısının ve artan sivil kayıplarının uzun dönemde ABD’nin bölgedeki istikrar getirme hedeflerinin altını oyacağını vurgulayan Temsilci sivil kayıplarını takip etme ve incelemenin öneminin altını çizdi.

Diğer taraftan Connecticut eyaleti Demokrat Temsilcilerinden Joe Courtney ise ABD ordusunun Suriye’ye yetki olmaksızın sevkiyat yapılmasını eleştirdi.

Votel’e ABD’nin askeri olarak Rakka operasyonuna daha fazla dahil olmaya başladığının fark edildiğini aktaran Courtney, birkaç yıl önce 2001 yılında verilmiş olan Irak ve Afganistan’da askeri güç kullanma yetkisinin uzatıldığını ifade eden Courtney, o yasanın eğitim ve destek kısmı ile ilgili yetki verdiğini muharip kara gücü desteği vermediğini ancak Pentagon’un o yönde bir adım attığını gözlemlediğini ifade etti.

Şii milisler çok büyük bir kaygı

Oturum sırasında Temsilciler Votel’e Musul operasyonu sonrasında Irak’taki Şii-Sünni çatışma riskine yönelik değerlendirmelerini de sordu.

ABD’li general Sünni nüfusun kendisini güçlü ve siyasetin içerisinde hissetmesini sağlamak gerektiğini ifade etti.

Bir temsilcinin İran’ın DEAŞ sonrası Irak’taki etkisine yönelik sorusuna Votel şu cevabı verdi:

“Uzun dönemde İran’ın oradaki niyeti konusundaki kaygıları paylaşıyorum. Tabii ki 100 binden fazla Şii milisin orada sahada olması olağan dışı büyük bir kaygı bizim için.”

Bir temsilcinin Irak’ta, Sünniler için Irak Kürt Bölgesel Kürt Yönetimi tarzı bir bölgenin oluşturulmasına yönelik sorusuna ise Votel, “Politikamız tek Irak üzerinedir ve askeri operasyonlarımızı da bu çerçevede icra ediyoruz ancak bu konuya ciddi bir şekilde bakılması gerektiği konusunda size katılıyorum.“ dedi.