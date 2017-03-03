ABD'li oyuncu itiraf etti: "Tecavüz uğradım"

ABD'li oyuncu Jane Fonda, EDIT dergisi için meslektaşı Brie Larson'a verdiği röportajda, çocuk yaşta tecavüze uğradığını açıkladı.

1971'de 'Klute' ve 1978'de 'Coming Home' filmlerindeki performansıyla 2 kez 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazanan Jane Fonda, çocuk yaşta cinsel istismara uğradığını söyledi.

Patronu ile cinsel ilişkiye girmediği için işten atıldığını itiraf eden 79 yaşındaki aktris, "Tecavüze uğradım, patronumla ilişkiye girmediğim için işimden kovuldum ve başıma gelenlerin hep kendi hatam olduğunu düşündüm. Doğru şeyi söylemediğimi ya da yapmadığımı düşündüm" ifadelerini kullandı.

Kadın hakları için çalışan 3 çocuk annesi Fonda, "1950'lerde büyüdüm ve feminizmi hayatıma yerleştirmem uzun zaman aldı" şeklinde konuştu.