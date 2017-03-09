ABD'li senatörlerden Erdoğan uyarısı

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel’e, "Türkiye’nin PYD/PKK konusundaki ciddiyetini yeterince kavramadıkları için Rakka operasyonu yolunda 'bir tren kazası' öngördüğünü" söyledi.

Orgeneral Votel, ABD’nin Afrika Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas Waldhauser ile birlikte Silahlı Hizmetle Komitesinde Orta Doğu ve Afrika operasyonları hakkında senatörlerin sorularını yanıtladı.

Arizona Senatörü McCain, Suriye’de özellikle ABD’nin PYD/PKK ile işbirliği konusunda çok çetrefilli bir durum olduğunu ifade etti, DEAŞ karşıtı operasyonlarda İncirlik hava üssünün ve ABD-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüştüğünü ifade eden McCain, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "ABD’nin PYD/PKK unsurlarına verdiği destek konusunda son derece rahatsız olduğunu" kaydetti.

McCain, konunun çok karmaşık olduğunun altını çizerek, Votel'e "Türkiye ile PYD arasında çatışmanın yaklaşmakta olduğunu ve böyle bir senaryonun kendisini endişelendirip endişelendirmediğini" sordu. Bu konuda kaygılandığını dile getiren CENTCOM Komutanı ise Türkiye ile PYD arasında bir çatışma olmaması için harekete geçtiklerini ifade etti.

"Türkiye olmasa şu an yaptıklarımızı yapamazdık"

McCain, PYD/PKK’yı kastederek, “Kürtlerin endişelerinden dolayı tamamen yanlış bir şekilde kendimizi Türklere karşı Ruslarla işbirliği yapmak gibi tuhaf bir duruma soktuk.” dedi. Votel ise Türkiye’ye karşı bir ittifak içinde olmadıklarını, Ankara’nın endişelerini anladıklarını ve DEAŞ'la mücadeledeki katkılarını gördüklerini savunarak, “Türkiye bu çabada önemli bir ortak. Türkiye olmasa şu an yaptıklarımızı yapamazdık.” dedi.

Votel, PYD/PKK ile ilgili söz konusu tansiyonu diyalog yoluyla düşürerek NATO müttefiki Türkiye ile uzun dönemli ilişkilere zarar vermeden sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Ankara’nın PYD’yi en az DEAŞ kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünü vurgulayan McCain, "Türkiye, PYD’yi terör örgütü olarak görürken, ABD’nin PYD ile iş tutması gibi bir durumun içinden nasıl çıkılacak?" sorusuna ise Votel, askeri liderlerin yanı sıra siyasi liderlerin de bu konuda çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

“Erdoğan’ın PYD konusundaki ciddiyeti anlaşılmıyor”

McCain, Votel’in sözünü keserek, “Erdoğan’ın bu konuda (PYD/PKK) ne kadar ciddi olduğunun anlaşıldığından emin değilim.” dedi.

McCain, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle İncirlik’in kullanılmasında ve Türklerle işbirliğine ihtiyaç duyulacak başka faaliyetlerde Türkiye’nin Rakka operasyonunda oynayacağı rolü takdir ettiğimizden emin değilim, takdir edeceğimizi umut ediyorum. Bir şeyler değişmezse burada bir 'tren kazası' görüyorum. Ve yönetimin, Erdoğan’ın Kürtlerin teşkil ettiği tehditi ne kadar ciddiye aldığını anladığından emin değilim.”

"ABD hastalıkla değil belirtilerle uğraşıyor"

McCain ayrıca, ABD'nin Suriye stratejisini eleştirerek, “Hastalığı ihmal edip belirtilerle uğraşıyoruz. Orta Doğunun alevler içinde kalması, ABD’nin etkisinin hesapsızca kullanılması, Amerika’nın düşmanlarının cesaretlenmesi, dostlarının küsmesi ve Amerika’nın seçeneklerinin daralması gibi sonuçlar konusunda şaşırmamamız gerekir. Bu da maalesef yeni yönetimin miras olarak aldığı bir şey.” dedi.

Rakka’nın en sonunda DEAŞ’tan alınacağını, ancak o gün yaklaştıkça ABD’nin Suriye’deki temel sorunlardan kaçınamayacağını ifade eden McCain, Rakka operasyonu sonrasında ülkedeki savaşın seyrinin nereye varacağı, PYD/PKK’nın Suriye’deki kaderi ve ülkedeki İran destekli radikal Şii gruplar ile Sunni grupların etkisi konusunda ABD’nin ne yapacağının önemli olduğunu söyledi.

Bölgedeki diğer Kürtler de PYD’nin ideolojisini kabul etmiyor

Senato’daki oturumda PYD/PKK konusunda bir çıkış da Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’dan geldi. Graham, Votel’e, Türkiye’nin PYD’nin askeri kanadı YPG ile PKK terör örgütünü eşdeğer gördüğünü söylediğini ve örgütün Komünist-Marksist bir ideolojiye sahip olduğunu dile getirdi.

Votel ise Türkiye’nin PYD/PKK ile ilgili görüşü ve örgütün Marksist ideolojisi konularının farkında olduğunu aktardı.

Graham’ın, “Bu, sadece Türkiye ile sorun olmayacak aynı zamanda diğer Kürt gruplar da grubun ajandasını desteklemediğinden YPG’yi fazla kullanma konusunda dikkat etmemiz gerekmez mi?” şeklindeki sorusunda Votel, “Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için biz Rakka gibi bir yeri alırken çoğunluğu Araplarda oluşan bir güçle giderek buna dikkat etmeye çalışıyoruz.” diye cevap verdi.

Rakka için gönderilen topçu birliği

ABD’nin Rakka operasyonuna topçu desteği vermek üzere 400 civarında asker göndermesine yönelik bir soruya ise Votel, operasyondaki müttefik kuvvetlere destek vermek ve devam eden ilerlemenin beraberinde getirdiği fırsatlardan yararlanmak üzere kendisine verilen yetki ile böyle bir adım attıklarını söyledi. Votel, hava desteği ile birlikte Rakka’nın kuzeyine konuşlandırılacak olan topçu birliğinin önemli katkı sağlayacağını belirtti.