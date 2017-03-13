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ABD'Lİ YETKİLİ AÇIKLADI: ''İSTEMİYORUZ''

ABD'li yetkili açıkladı: ''İstemiyoruz''

ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Musul hakkında açıklama yaptı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, "ABD'nin Musul'un Sincar ilçesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak'ın resmi silahlı güçlerinin dışında başka güçlerin varlık göstermesini istemediğini" belirtti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Barzani McGurk ve beraberindeki heyeti Erbil'in Salahaddin kasabasındaki Başkanlık konutunda kabul etti.

Görüşme sırasında IKBY'nin istikrar ve güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu belirten McGurk, ABD'nin, Sincar'da IKBY ve Irak'ın resmi güçleri dışında, başka güçlerin varlık göstermesini istemediğini" ifade etti.

Barzani ve McGurk Peşmerge, Irak ordusu ve uluslararası koalisyon güçleri arasındaki ortak dayanışmanın başarısından duydukları memnuniyeti vurguladılar.

Görüşmede ayrıca, IKBY ve Bağdat arasındaki ilişkiler, bölgenin siyasi durumuyla Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele de ele alındı.

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014'ten bu yana DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını bahane ederek bölgede varlık gösteriyor.

AA
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