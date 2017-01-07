ABD’LİLER AFRİN’DE TERÖRİSTLERİ EĞİTİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

ABD’liler Afrin’de teröristleri eğitirken görüntülendi

PKK'ya ait Afrin kampında ABD’li askerlerin teröristlere eğitim verdiği, terör örgütü üyelerinden özel bir polis gücü kurdurduğu iddiaları ortaya atıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk bugün köşesinde çok önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Öztürk yazısında, ABD'li askerlerin PKK'nın Afrin kampında terör örgütü üyelerine eğitim verdiğini, özel bir polis kuvveti kurdurduğunu yazdı.

Öztürk'ün yazısında söz konusu olaya dair bilgiler şöyle aktarıldı:

Hatay ve Kilis'in sınır komşusu olan Suriye'nin Afrin bölgesinde bölücü örgüt PKKadına ‘terör akademisi' kurulduğu, birçok ülkeden gelen teröristlerin bu kampta eğitildiği güvenlik güçleri tarafından belirlendi. ABD'lilerin de bunda etkili oldukları bildirildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'A VERİLEN RAPOR

Örgütün Irak sınırlarındaki Kandil'de bulunan üst düzey elebaşlarının her birinin farklı bölgelere gönderildikleri tespit edildi. Örgütün, Suriye'de güç haline gelmek için çok sayıda terörist yetiştirmeyi planladığı, bunun için yabancı ülkelerden de önemli ölçüde destek aldığı anlaşıldı.

İstihbarat birimleri tarafından Başbakan Yıldırım'a sunulan raporda, geçen yıl PKK'ya verilen silahlarla ‘modern bir ordu' kurulabileceği bilgisi de yer aldı. PKK'nın, sözde kantonlara inen hafif ve ağır silahlar ile birlikte, önemli miktarda cephaneyi Münbiç-El Bab-Afrin hattına naklettiği gelen bilgiler arasında.

Silah eğitiminin de ABD'liler tarafından “hızlandırılmış kısa dönem kurslar” biçiminde verildiği anlaşıldı. PKK'ya verilen silahlar arasında uçaksavarlar, Dockalar, Kalaşnikof, Zagros, Dragunov ve G- 3 otomatik piyade tüfekleri yer alıyor.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Suriye Medya Ofisi, Suriye'de oluşturulan sözde Polis Özel Kuvvetleri Birimleri'nin (HAT) fotoğraflarını yayımladı.

Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan “ABD sadece silah ve mühimmat desteği değil PKK'ya savaş eğitimi de veriyor. Sözde kantonlarında bu unsurlar işbaşında” dedi.

Sözcü
196
Darbeci binbaşı böyle öldürüldüDarbeci binbaşı böyle öldürüldü
Ocak ayı soğuk geçecekOcak ayı soğuk geçecek
Albayrak: ABD'den Türkiye'ye siber saldırı düzenlendiAlbayrak: ABD'den Türkiye'ye siber saldırı düzenlendi
Özel güvenliklerin silah kullanımında düzenlemeÖzel güvenliklerin silah kullanımında düzenleme
Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...
Domatesin fiyatı yüzde yüz arttıDomatesin fiyatı yüzde yüz arttı
Sahte parayla alışveriş yaptı tutuklandıSahte parayla alışveriş yaptı tutuklandı
Lodos fırtınası TIR'ı devirdiLodos fırtınası TIR'ı devirdi
BEDAŞ'tan elektrik kesintisiBEDAŞ'tan elektrik kesintisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS