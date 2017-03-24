ABD'nin başına ödül koyduğu teröristi Türkiye buldu

Türk istihbarat birimleri DHKP-C'nin Hollanda'da yaptığı bir eylemde çekilen fotoğrafta yer alan bir kişinin Şen olduğunu belirledi. Konuyla ilgili ABD ile de istihbarat paylaşımında bulunuldu. Türkiye, Şen'in iadesi için harekete geçti.

CANLI BOMBA EYLEMİ

Ankara Paris Caddesi'nde bulunan ABD Büyükelçiliği'ne 2013 yılında canlı bomba saldırısı oldu. DHKP-C'li Ecevit Şanlı, elçiliğin x-ray cihazından geçerken kendisini patlattı. Şanlı ile birlikte elçilikte görevli güvenlik görevlisi öldü. Saldırının ardından Türkiye ile ABD ortak soruşturma başlattı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; soruşturmada saldırı talimatını terör örgütü DHKP-C'nin 'merkez komite üyesi' Seher Demir Şen'in verdiği belirlendi. Türkiye, Şen için uluslararası arama olan Kırmızı Bülten çıkarttı. ABD ise 2014 yılında Şen'in başına 3 milyon dolar ödül koyarak uluslararası aranan teröristler listesine aldı. O tarihten beri aranan Şen'in izine, 3 Şubat 2017 tarihinde Hollanda'da ulaşıldı.



Türk istihbarat birimleri, DHKP-C'nin Hollanda Den Haag'da yaptığı bir eylemde çekilen fotoğraf incelemesinde, katılanlardan birinin Şen olduğunu belirledi.

ABD'YLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Konuyla ilgili ABD'yle de istihbarat paylaşımında bulunuldu. Türkiye, DHKP-C'li teröristin iadesi için girişim başlatırken, son çekilen fotoğraflar da dosyaya konuldu. Şen hakkında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesi olayıyla ilgili de yakalama kararı bulunuyor