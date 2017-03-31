ABD'NİN EFSANESİ EMEKLİYE AYRILIYOR

ABD'nin efsanesi emekliye ayrılıyor

ABD Ordusu'nun yaklaşık 40 yıldır kullandığı F-15 savaş uçakları emekliye ayrılıyor.

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ABD 40 yıla yakın zamandır hizmet veren F-15 savaş uçaklarını emekliye ayırmaya hazırlanıyor. ABD'nin söz konusu uçakların yerine F-16'ları kullanacağı belirtildi.

ABD'nin bütçe kesintileri sebebiyle ilk etapta 236 adet F-15 savaş uçağını emekliye ayıracağı iddia edildi.

1976 yılında hizmete giren F-15'ler hava savaşlarında kusursuz bir sicile sahip. F-15'ler ABD Hava Kuvvetleri dışında Suudi Arabistan ve İsrail ordusunda görev yapıyor.

Trump yönetiminin insan hakları ihlallerine rağmen Körfez ülkesi Bahreyn'e F-16 satışını onaylamaya hazırlandığı da iddia ediliyor.

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