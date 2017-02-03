ABD'NİN FİRST LADY'Sİ KARARINI VERDİ

ABD'nin First Lady'si kararını verdi

ABD First Lady'si Melania Trump, Beyaz Saray'a taşınacağını açıkladı.

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ABD First Lady'si Melania Trump'ın okul dönemi sonunda Beyaz Saray'a taşınacağı açıklandı.

Donald Trump, ABD Başkanı seçilmesinin ardından New York'taki Trump Tower'da bulunan evini karargah haline getirmişti. Beyaz Saray'a taşınmak yerine evinde kalmayı tercih ettiği bilinen eşi Melania Trump ise Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından zamanını Washington DC ile New York'taki evi arasında bölüyor, ancak evinde kalmayı tercih ediyordu.

Dün US Weekly dergisinin "Melania Trump Beyaz Saray'a asla taşınmayabilir" haberinin ardından First Lady'ye yakın bir yetkiliden önemli bir açıklama geldi.

ABC News'un haberine göre Trump'ın kıdemli danışmanı Stephanie Winston Wolkoff noktayı koydu. Wolkoff, "Bayan Trump okul döneminin sonunda Washington DC'ye taşınıp Beyaz Saray'a yerleşecek" dedi.

Çiftin 10 yaşındaki oğulları New York'ta ilkokula gidiyor. Sloven asıllı Melania Trump'ın "ülkesini sevdiği ve First Ladylik görev ve sorumluluklarını çok ciddiye aldığı" da belirtildi.

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