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ABD'NİN NATO'DAN SÜRPRİZ BİR TALEBİ OLDU

ABD'nin NATO'dan sürpriz bir talebi oldu

Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Toner, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın farklı bir tarihe alınmasını teklif ettiklerini açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, 5-6 Nisan tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Bakan Rex Tillerson'ın da katılabilmesi için başka bir tarihe alınmasını teklif etti.

Bakanlık Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Toner, ABD Dışişleri Bakanlığının aynı tarihlerde farklı bir programı olduğu gerekçesiyle katılamayacağı açıklanan Tillerson'un da NATO toplantısında yer alabilmesi için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

"Diğer üye ülkelerin de kabul etmesi gerekiyor"

ABD'nin NATO toplantısının hangi tarihe ertelenmesini istediğine ilişkin açıklama yapmayan Toner, "Bu, NATO'nun vermesi gereken bir karar fakat aynı zamanda diğer üye ülkelerin de kabul etmesi gerekiyor." dedi.

Ülkesinin NATO'ya bağlılığının "yüzde 100" olduğunu dile getiren Toner, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de yaptığı ilk konuşmasında bunu belirttiğini ve NATO'ya bağlılığının süreceğini ifade ettiğini hatırlattı.

Rex Tillerson'ın NATO toplantısında yer almaması durumunda 2003 yılından bu yana ilk kez bir ABD dışişleri bakanı bu toplantıya katılmamış olacak.

AA
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