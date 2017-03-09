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ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ SÜRECEK

ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

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Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi, "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) içerisinde desteklemeye devam ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de PYD/YPG'ye verdikleri destek konusunda açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında YPG'ye verdikleri desteğin süreceğini belirten Toner, şunları kaydetti:

"YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde bulunan SDG içerisinde uzun zamandan beri destekliyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi onlar DEAŞ'a karşı mücadelede ve ortadan kaldırılması için çok etkililer. Şimdiye kadar yaklaşık 6 bin kilometreyi ve 4 Kasım'da operasyon başladığından beri de Rakka civarında 100'den fazla köyü DEAŞ'ın elinden aldılar."

Toner, Türkiye'nin YPG konusundaki kaygılarına da dikkat ettiklerini söyledi.

ABD'nin, terör örgütü PKK ile ilgili görüşünün değişmediğini dile getiren Toner, "PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu yönündeki görüşe saygıyla karşı çıkıyoruz. Şu konuda açık olmalıyız; PKK bizim için hala bir terör örgütüdür." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı

Toner, bir soru üzerine terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığına da karşı olduklarını belirtti.

ABD'nin bu konuda aynı yerde durduğunu anlatan Toner, "Orada olmamaları gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

AA
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