Abdülhamid'in torunu Türkiye'ye getirilecek

Fransa'nın başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden 2. Abdülhamid'in kızı Fatma Naime'nin torunu Bülent Osman'ın cenazesinin bu gece Türkiye'ye getirileceği bildirildi. Bülent Osman, Plevne kahramanı Gaziosmanpaşa'nın da torunu.

Ailenin avukatlarından Ayşegül Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız makamlarından cenazenin taşınmasına ilişkin iznin çıktığını ve bu gece İstanbul'a getirilmesinin kararlaştırıldığını aktardı. Cenazeyi Türkiye'ye Bülent Osman'ın eşi Jeannine Osman, oğlu Remy Cengiz Osman ve ailenin yakın dostu Ali Serim'in getireceğini belirten Topuz, cenazenin Atatürk Havalimanı'nda hanedan üyelerince karşılanacağını ifade etti.

KARAR ÇIKTI, FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE DEFNEDİLECEK



Cenazenin planlandığı gibi yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camisi Haziresi'ne defnedileceğini aktaran Topuz, şunları kaydetti:"Aile, Osmanlı Hanedanı mensuplarına, her vesileyle yakınlık gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlar Kurulu kararının çıkarılması talimatını veren Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve kabinesinin bakanlarına müteşekkir olduğunu ayrıca gerekli defin izinlerinin alınması için aileye destek olan Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Sayın Zeynep Karahan Uslu ve Fransız makamlarından gerekli izinlerin alınması ve dini vazifelerin yerine getirilmesi için çalışan İsmail Hakki Musa'ya ve cenaze merasime destek veren Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir'e teşekkürü borç biliyor. Bülent Osman'ın ailesi Türkiye'de yaşayan ve cenaze için yurt dışından gelen Osmanlı Hanedanı üyeleriyle taziyeleri yarın 18.00-21.00 arasında, 15 Şubat Çarşamba ve 16 Şubat Perşembe günü saat 13.00-17.00 arasında Yıldız Parkı içindeki Çadır Köşkü'nde kabul edecektir."

Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın da torunu Beyzade Bülent Osman Paris’te yaşamını yitirmişti. Annesi Osmanlı Hanedanından II. Abdülhamit’in kızı Naime Sultan ile Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Bey'in tek torunu olan Bülent Osman Atatürk’e hayranlığıyla tanınıyordu, geçtiğimiz yıl beyin kanaması sonucu komaya girmişti.

Gazi Osman Paşa 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Plevne savunmasıyla dünya tarihine damgasını vurmuştu. Bülent Osman, 2009'da Paris’teki evinde Hürriyet'e verdiği röportajda Gazi Osman Paşa’nın madalyalarını göstermişti. Michelin’de görev yaptığını ve şirketin başkan yardımcılığına kadar yükseldiğini belirten Osman şöyle konuşmuştu: “Annem ve Babamın sürgünde acı çektiğine tanık oldum. Ben Fransa'da doğdum, burada yaşadım, Türkiye'yi buradayken öğrenmeye başladım. Annem babam bütün çocukluğumda bana Türkiye'yi anlattılar. Görmediğim halde birçok yeri görmüş kadar biliyordum. Daha sonra Türkiye'ye gitme fırsatı bulunca anlattıkları kadar güzel olduğunu, insanların yardımseverliklerini görünce anne babamın devamlı Türkiye'den bahsetmekte ne kadar haklı olduklarını anladım. Ben 1990'a kadar Türkçe bilmiyordum, sonra öğrendim.

"ATATÜRK DÜNYANIN EN BÜYÜK LİDERLERİNDEN"

Türkiye Cumhuriyetinin kuran Mustafa Kemal Atatürk dünyanın yetiştirdiği en büyük liderlerden biridir. Bunu bütün dünya kabul ediyor. O zamanlar hepimiz savaşı kaybetmiştik. Bütün memleketler bizi paylaşacaklardı, iyi ki Atatürk ortaya çıkıp memleketi kurtardı. O İmparatorluğun yıkılışında rol oynamadı ki... Yaşlanmış bir insan gibiydi memleket. İstese de istemese de ölecekti. Atatürk memleketi düştüğü kötü durumdan kurtardı, çünkü istense de istenmese de Avrupa memleketi paylaşacaktı. İş bitmişti… Ne olacaktı yani Avrupalılar sultanlara tamam siz kalın mı diyecekti. Hayır… Memleketi paylaşıp onları da ya sürecek ya da öldüreceklerdi. Bunun için diyorum ki Hanedan ailesinin yurtdışına çıkarılması kararı doğruydu. Yapmalılardı, bunu yapmaya mecburlardı. Mustafa Kemal bunu yapmasaydı, Türkiye bugün Arabistan gibi olacaktı. Ama Atatürk başardı ve memleketi kurtardı. Buna saygı duymaktan başka ne yapılabilir"