Abdülkadir Selvi'de Bahçeli'ye cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu. Bahçeli, Selvi'den sözederken ''kılıç artığı'' ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı bugün köşesinde MHP liderine aynı sertlikte cevap verdi. Selvi konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

''MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında şahsımla ilgili olarak kullandığı yakışıksız ifadeleri üzüntüyle takip ettim.

Ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte köşemi bu konuya ayırmak istemezdim. Ancak televizyonların canlı yayınında MHP’nin Meclis grup toplantısında ismim verilerek yapılan ‘hakaretlere’ sessiz kalmayacağım. MHP gibi köklü bir partinin genel başkanına yakıştıramadığım ifadeleri yargıya taşıyacağım''

Selvi ''yazımda hatalar bile olsa bu Bahçeli'ye hakaret hakkı tanımaz'' dedi ve ardında ekledi: Şerefi Bahçeli'den öğrenecek değilim:

''Şerefin ne olduğunu Sayın Bahçeli’den öğrenecek değilim. Ben şerefli bir adamım. Bedeli ne olursa olsun şerefim üzerine kimseye söz söyletmem''