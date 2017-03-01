  • Dolandırıcıların yeni taktiği pes dedirtti
  • İstanbul'da yoğun sis ! Seferler iptal edildi
  • Kaçak işçi çalıştırana af geldi
  • ÇANAKKALE BİR KEZ DAHA SALLANDI
  • Hollande konuşurken keskin nişancı silahı ateş aldı

ABDÜLKADİR SELVİ'DE BAHÇELİ'YE CEVAP

Abdülkadir Selvi'de Bahçeli'ye cevap

Hürriyet yazarı, kendisini ağır sözlerle eleştiren MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye aynı sertlikte cevap verdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu. Bahçeli, Selvi'den sözederken ''kılıç artığı'' ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı bugün köşesinde MHP liderine aynı sertlikte cevap verdi. Selvi konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

''MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında şahsımla ilgili olarak kullandığı yakışıksız ifadeleri üzüntüyle takip ettim.

Ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte köşemi bu konuya ayırmak istemezdim. Ancak televizyonların canlı yayınında MHP’nin Meclis grup toplantısında ismim verilerek yapılan ‘hakaretlere’ sessiz kalmayacağım. MHP gibi köklü bir partinin genel başkanına yakıştıramadığım ifadeleri yargıya taşıyacağım''

Selvi ''yazımda hatalar bile olsa bu Bahçeli'ye hakaret hakkı tanımaz'' dedi ve ardında ekledi: Şerefi Bahçeli'den öğrenecek değilim:

''Şerefin ne olduğunu Sayın Bahçeli’den öğrenecek değilim. Ben şerefli bir adamım. Bedeli ne olursa olsun şerefim üzerine kimseye söz söyletmem''

 

Hürriyet
681
-
Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye beklenmedik cevapBaşbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye beklenmedik cevap
Darbenin içinde Ak Partili vekilin olduğu ileri sürüldüDarbenin içinde Ak Partili vekilin olduğu ileri sürüldü
Ömer Çoşkun toprağa verildiÖmer Çoşkun toprağa verildi
Hamamda turistlere taciz skandalıHamamda turistlere taciz skandalı
Niran Ünsal yeniden açıldıNiran Ünsal yeniden açıldı
Güpegündüz fuhuş pazarıGüpegündüz fuhuş pazarı
Bahçeli yine eski sert günlerine döndüBahçeli yine eski sert günlerine döndü
Türkiye'ye küstah tehdit !Türkiye'ye küstah tehdit !
Mete Yarar: Tehlike devam ediyorMete Yarar: Tehlike devam ediyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS