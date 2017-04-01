ABDULLAH GÜL DE MİTİNGE KATILACAK MI ?

Abdullah Gül de mitinge katılacak mı ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın ortak Kayseri mitingine katılmayacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yarın Kayseri'de ortak bir miting düzenleyecek.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden yaptığı açıklamada, "2 Nisan Pazar günü saat 16:30’da Kayserimizde hem cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan hem de başbakanımız Binalı Yıldırımı ağırlayacağız. Bütün Kayserili hemşerilerimizi Cumhuriyet meydanına bekliyoruz" dedi.

ABDULLAH GÜL KATILMAYACAK

Kayseri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketi. Gül'ün yarın düzenlenecek mitinge katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. CNN Türk'ün haberine göre Abdullah Gül yarın yapılacak 'başkanlık mitingi'ne katılmayacak.

Gül'e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gül'ün siyasi programlara katılmama kararı devam ediyor.

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