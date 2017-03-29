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ABDULLAH GÜL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Abdullah Gül sessizliğini bozdu

11. Cumhurbaşkanı Gül sessizliğini Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı krizi için bozdu.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağının vilayetteki tüm resmi dairelerde Irak bayrağıyla birlikte asılacak olmasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twıtter hesabından Türkçe ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda, “Kerkük’te Irak bayrağının yanına IKBY bayrağı asılması kentteki ulusal birliği ve Türkmen, Kürt ve Araplar arasındaki beraberliği tehdit eder” dedi.

Abdullah Gül mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kerkük'te Irak bayrağının yanına IKBY bayrağı asılması kentteki Ulusal Birliği ve Türkmen, Kürt ve Araplar arasındaki beraberliği tehdit eder. Irak Anayasasına aykırı bu tek taraflı kararın gözden geçirilmesi ve ülkedeki tüm grupların anayasa doğrultusunda hareket etmesi, Irak'ın ve bölgenin istikrarı bakımından büyük önem taşımaktadır. Zaten yeteri kadar çatışma ve acıyla bitap düşmüş Irak'ın başına yeni problemler açmaması gerekir.”

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