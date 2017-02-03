ABDULLAH GÜL: ''UCUZ BİR ŞOVDAN İBARET''

Abdullah Gül: ''Ucuz bir şovdan ibaret''

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Trump’a bu sözlerle tepki gösterdi.

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11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Amerika Birleşi Devletleri(ABD) Başkanı Donald Trump’un 7 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnamesiyle ilgili Twitter adresinden açıklamalarda bulundu.

Abdullah Gül @cbabdullahgul resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada Abdullah Gül, seçim kampanyaları sırasında retorik temelde bir popülizm normal karşılanabileceğini ve tolere edilebileceğini vurgulayarak, "Ancak, Makamı üstlenmenin bedeli sorumlu bir şekilde ve ferasetle hareket etmektir. Aksi takdirde, bir yandan ülkenin itibar kaybına yol açarken diğer yandan insanları acıya ve yıkıma sürüklersiniz." dedi.

'UCUZ BİR ŞOVDAN İBARET'

"ABD, son Başkanlık kararlarıyla sadece kendi mirasını görmezden gelmekle kalmıyor; aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve serbest ticaret gibi kendi öz değerlerini de yok sayıyor.

Bilhassa bunlar arasında en tartışmalı olan ve “Müslüman yasağı" olarak adlandırılan karar, yüce İslam dinini kendi sapkın ideolojileri için kullanan teröristlere avantaj sağlayacak ucuz bir şovdan ibaret."

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