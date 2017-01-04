ABDULLAH GÜL'ÜN DARBE KOMİSYONUNA VERDİĞİ YANITLAR

Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Darbe Araştırma Komisyonu'nun sorularına yazılı cevap verdi. Gül karanlıkta kalan pek çok noktaya ışık tuttu.

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Darbe komisyonunun yönelttiği 27 soruyu 9 sayfayla yanıtlayan Gül, kendi döneminde ve sonrasında yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Abdullah Gül'ün yanıtlarından satır başları şöyle:

 


-Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı.

-Bu yapıyla ilgili şahsi tecrübem veya kayda değer bilgim yok.

-2004'teki MGK'da Sezer ve Org. Özkök bu yapıya dikkat çekti.

-Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri bana rapor sunmadı.

-MİT Müsteşarı'na ifadeye gitmemesi talimatını verdim.

-İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim.

-Beni ilk rahatsız eden 2010'daki referandum süreciydi.

-Fehmi Koru'yu davet ettim, ABD'ye gitmesi gündeme geldi.

-İş dünyasından yapılan açık yardımlar dışında bilgim yok.

-17-25 Aralık'ta organize bir hareket olduğu kanaatine vardım.

-Darbe girişimini koruma müdüründen öğrendim. Evi korumaya aldıklarını, çatışmaya hazır olduklarını gördüm. Darbe girişimini ben dahi tahmin etmiyordum.

NTV
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