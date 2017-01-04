Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar

Darbe komisyonunun yönelttiği 27 soruyu 9 sayfayla yanıtlayan Gül, kendi döneminde ve sonrasında yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.
Abdullah Gül'ün yanıtlarından satır başları şöyle:
-Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı.
-Bu yapıyla ilgili şahsi tecrübem veya kayda değer bilgim yok.
-2004'teki MGK'da Sezer ve Org. Özkök bu yapıya dikkat çekti.
-Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri bana rapor sunmadı.
-MİT Müsteşarı'na ifadeye gitmemesi talimatını verdim.
-İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim.
-Beni ilk rahatsız eden 2010'daki referandum süreciydi.
-Fehmi Koru'yu davet ettim, ABD'ye gitmesi gündeme geldi.
-İş dünyasından yapılan açık yardımlar dışında bilgim yok.
-17-25 Aralık'ta organize bir hareket olduğu kanaatine vardım.
-Darbe girişimini koruma müdüründen öğrendim. Evi korumaya aldıklarını, çatışmaya hazır olduklarını gördüm. Darbe girişimini ben dahi tahmin etmiyordum.