Abdullah Gül'ün darbe komisyonuna verdiği yanıtlar

Darbe komisyonunun yönelttiği 27 soruyu 9 sayfayla yanıtlayan Gül, kendi döneminde ve sonrasında yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.



Abdullah Gül'ün yanıtlarından satır başları şöyle:



-Siyaset hayatımda bu yapı ve lideriyle ilişkim olmadı.

-Bu yapıyla ilgili şahsi tecrübem veya kayda değer bilgim yok.

-2004'teki MGK'da Sezer ve Org. Özkök bu yapıya dikkat çekti.

-Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri bana rapor sunmadı.

-MİT Müsteşarı'na ifadeye gitmemesi talimatını verdim.

-İfadeye çağrılan MİT Müsteşarı'na tek sahip çıkan bendim.

-Beni ilk rahatsız eden 2010'daki referandum süreciydi.

-Fehmi Koru'yu davet ettim, ABD'ye gitmesi gündeme geldi.

-İş dünyasından yapılan açık yardımlar dışında bilgim yok.

-17-25 Aralık'ta organize bir hareket olduğu kanaatine vardım.

-Darbe girişimini koruma müdüründen öğrendim. Evi korumaya aldıklarını, çatışmaya hazır olduklarını gördüm. Darbe girişimini ben dahi tahmin etmiyordum.