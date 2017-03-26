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ABDULLAH ÖCALAN'IN ABLASI ÖLDÜ

Abdullah Öcalan'ın ablası öldü

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ablası Ayni Yıldırım 74 yaşında öldü.

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Edinilen bilgiye göre, uzun süredir rahatsız olan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 74 yaşındaki ablası Ayni Yıldırım, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Yıldırım, dün gece hayatını kaybetti.

Abdullah Öcalan'ın ablası öldü

Ölüm haberini alan yeğeni Dilek Öcalan hastaneye geldi

Ayni Yıldırım'ın cenazesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken ölüm haberini alan yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ile HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım da hastaneye geldi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin öğle namazını müteakip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

Abdullah Öcalan'ın ablası öldü

İHA
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