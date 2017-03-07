ABD'ye çalışan o tercüman tutuklandı

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat’ta ABD Adana Konsolosluğunda gözaltına alınan ve Mardin’e getirilen Konsolosluğun 36 yıllık tercümanı Hamza Uluçay, dün akşam savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından Uluçay, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uluçay’ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet savcının itiraz etmesi üzerine Uluçay yeniden gözaltına alındı. Uluçay’ın yeniden mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

TUTUKLANDI

Mardin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından ABD Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay, TCK 314/2 "silahlı teror örgüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Tercüman Uluçay, tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.