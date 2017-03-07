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ABD'YE ÇALIŞAN O TERCÜMAN YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

ABD'ye çalışan o tercüman yeniden gözaltına alındı

23 Şubat'ta gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ABD Adana Konsolosluk Tercümanı Hamza Uluçay, savcılığın itirazı üstüne gözaltına alındı.

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Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat’ta ABD Adana Konsolosluğunda gözaltına alınan ve Mardin’e getirilen Konsolosluğun 36 yıllık tercümanı Hamza Uluçay, dün akşam savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından Uluçay, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uluçay’ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet savcının itiraz etmesi üzerine Uluçay yeniden gözaltına alındı. Uluçay’ın yeniden mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. 

DHA
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